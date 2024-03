Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nordborg, Dänemark (ots) - Im Jahr 2023 hat Danfoss konsequent in dieErweiterung seines Angebots an wettbewerbsfähigen und innovativen Lösungeninvestiert. Trotz des verlangsamten Wachstumsumfelds im Jahr 2023 erzielte dasUnternehmen einen Anstieg des Gewinns (EBITA) um 10 Prozent und eine Steigerungdes Cashflows um 49 Prozent. Gleichzeitig reduzierte Danfoss seine Scope-1- undScope-2-Emissionen (vor Akquisitionen) um 18 Prozent, während es ein organischesUmsatzwachstum von 2 Prozent verzeichnete.- Im Jahr 2023 stieg der Umsatz um 7 Prozent in lokaler Währung und um 4 Prozentauf 10,7 Mrd. EUR.- Das Betriebsergebnis (EBITA) erhöhte sich um 10 Prozent auf 1.345 Mio. EUR,mit einer Marge von 12,6 Prozent, gegenüber 11,9 Prozent im Vorjahr. OhneIntegrationskosten und andere betriebliche Posten lag das EBITA bei 13,7Prozent.- Der freie operative Cashflow erreichte mit einem Anstieg um 49 Prozent einRekordhoch von 692 Mio. EUR.- Positives Wachstum in Nordamerika und Europa. Das Umsatzwachstum in der RegionAsien-Pazifik war negativ, was hauptsächlich auf die wirtschaftlicheAbschwächung in China zurückzuführen ist. Indien verzeichnete weiterhin einstarkes Wachstum.- Die Ausgaben für Innovationen stiegen um 7 Prozent auf einen Rekordwert von487 Mio. EUR, und die Investitionen in Kapazität und Digitalisierung erhöhtensich um 12 Prozent auf ein Rekordniveau von 596 Mio. EUR.- Für die Dekarbonisierung des eigenen Betriebs (Scope 1 und 2) bis 2030 liegenPläne vor. Bereits jetzt sind 30 Prozent des Dekarbonisierungsziels für 2030erreicht. Alle Segmente haben Pläne zur Reduzierung der Scope-3-Emissionen um15 Prozent von 2019 bis 2030 aufgestellt.- Prognose für 2024: Umsatzerwartung zwischen 10,0 und 11,5 Mrd. EUR;EBITA-Marge zwischen 11,8 Prozent und 13,3 Prozent.Danfoss setzte 2023 seine positive Entwicklung fort und investierte konsequentin die grüne Wachstumsstrategie 'Core & Clear 2025'. Trotz des Gegenwinds aufdem Markt in der zweiten Jahreshälfte konnte Danfoss Finanzergebnisse im Rahmender Prognosen vorlegen.Der Umsatz stieg im Vergleich zu 2022 um 7 Prozent in lokaler Währung, dieEBITA-Marge erreichte 12,6 Prozent. Dies geht einher mit einem bemerkenswertenAnstieg des freien operativen Cashflows nach Finanzposten und Steuern von 692Mio. EUR, was einer Steigerung von 49 Prozent gegenüber 2022 entspricht. DasEBITA erhöhte sich im Vergleich zu 2022 um 10 Prozent auf 1.345 Mio. EUR."Wir stehen am Beginn einer neuen Ära, in der Elektrizität das Herzstück des