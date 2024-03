Die Apple -Aktie ist fünf Tage in Folge zurückgefallen und hat seit Jahresbeginn fast zwölf Prozent verloren, während der Gesamtmarkt bis auf den gestrigen Dämpfer im Großen und Ganzen weiter zulegt. Der Tech-Riese – vor kurzem noch das wertvollste Unternehmen der Welt – steht vor einer Reihe von Herausforderungen, darunter regulatorischer Druck , ein Mangel an neuen Mainstream-Produkten und schwache Verkaufstrends .

Er wäre "nicht überrascht, wenn [Buffett] jetzt verkaufen würde", sagte Jordan Klein, Analyst bei Mizuho, und verwies auf die Größe der Position von rund 905 Millionen Aktien und die vielen negativen Kommentare, die die Aktie in letzter Zeit belastet haben. Immerhin hat der Multimilliardär seine Position im letzten Quartal bereits um etwa ein Prozent reduziert. Weitere Verkäufe könnten Klein zufolge durchaus bevorstehen – oder sogar schon im Gange sein. Auf jeden Fall müsste Buffett sehr vorsichtig vorgehen.

Sollte an die Öffentlichkeit gelangen, dass der Star-Investor vekauft, könnte das einen umfassenderen Ausverkauf der Aktie auslösen. Denn dann würden auch Kleinanleger zum Ausgang drängen und die Apple-Aktien würden "sterben", warnt Klein, der mit der Handelsabteilung von Mizuho und nicht mit der Analyseabteilung verbunden ist.

Apple-Investoren sollten einige ihrer Aktien verkaufen und sich stattdessen auf andere Hardware-Aktien wie Dell Technologies, Western Digital und Silicon Motion Technology konzentrieren, rät Klein. Er geht davon aus, dass die Apple-Aktie so lange hinterherhinken wird, bis das Unternehmen eine vielversprechende Vorschau auf seine Pläne für generative KI gibt.

Apple steht "an einem Scheideweg", sagt auch Barton Crockett, Analyst bei Rosenblatt Securities. Alles hängt nun von der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC im Juni ab. "Wenn Apple inspirierende neue KI-Funktionen auf den Markt bringen kann, könnte das dazu beitragen, die derzeitige Aufregung etwas zu dämpfen", sagte er in einer Mitteilung an Kunden.

Was plant Tim Cook?

CEO Tim Cook hat eine bevorstehende Ankündigung zur generativen künstlichen Intelligenz angedeutet, und viele gehen davon aus, dass diese auf der WWDC erfolgen wird. Es ist jedoch nicht ganz klar, was Apple mit KI vorhat.

Die Mehrheit der Analysten ist etwas optimistischer als Klein und Crockett. Im Schnitt raten die 45 von MarketScreener erfassten Experten, die Aktie aufzustocken und geben ihr ein mittleres Kursziel von 200,60 US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag einem Aufwärtspotenzial von knapp 18 Prozent.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion