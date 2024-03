Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mannheim (ots) - Die Vorteile automatisierter Prozesse bleiben vielenUnternehmen oft verborgen, doch sie bergen ein enormes Potenzial zurZeitersparnis - und Zeit ist bekanntlich Geld. Julian Kissel, Gründer der AliruGmbH, ist Experte für Prozessoptimierung und -automatisierung durch MicrosoftDynamics 365 und Power Apps. Seine Expertise half führenden deutschenUnternehmen, ihre Umsätze signifikant zu steigern, indem er ineffizienteProzesse eliminierte und gegen effektive Lösungen ersetzte. Wie dieseTransformation im Detail bei einem seiner Kunden gelang, erfahren Sie hier.Ohne ein erfolgreiches CRM-System (Customer-Relationship-Management-System) sindVertriebsziele von Unternehmen nur sehr schwer zu erreichen. Ein effektives CRMautomatisiert Vertriebsprozesse und ermöglicht eine reibungslose Verwaltung vonKundendaten. So können sich die Vertriebsmitarbeiter voll und ganz auf denVertriebserfolg konzentrieren. Das Problem: Die Systemverwaltung ist sehrkomplex. Wird die Pflege des Systems nicht von Experten übernommen, kann es zuineffizienten Prozessen führen, was wiederum zu enormen Mehrkosten führt. Zielewerden oft weit verfehlt, weil das System nicht optimal an die Prozesseangepasst wurde. Insbesondere größere Unternehmen stehen vor derHerausforderung, diese Ineffizienzen zu identifizieren und zu eliminieren.Dadurch können nicht nur Millionenbeträge eingespart, sondern auch der Umsatzerheblich gesteigert werden. "Wir erleben es immer wieder, dass Systeme denUnternehmen eher im Weg stehen als zu helfen, weil sie nicht optimal an ihreProzesse angepasst wurden. Dadurch können sie gesteckte Ziele nur schwerstenserreichen", so Julian Kissel, Geschäftsführer der Aliru GmbH."Mit uns können ineffiziente Prozesse langfristig automatisiert werden, was zuenormen Zeit- und Geldeinsparungen führt", so der Experte fürVertriebsautomatisierung weiter. Julian Kissel und sein Team aus zertifiziertenMicrosoft-Experten der Aliru GmbH unterstützen ihre Kunden dabei, spezifischeBusinessprozesse systemisch und durch maßgeschneiderte Lösungen zu optimieren.Durch ihre Arbeit sorgen sie für reibungslose Vertriebsprozesse und helfenUnternehmen mit passgenauen CRM-Lösungen dabei, ihre Effizienz nachhaltig zusteigern. Dabei setzen sie auch auf ihre selbst entwickelte künstlicheIntelligenz, die mit der Sally Sales AI eine vollwertige Vertriebsassistenzdarstellt. In den vergangenen acht Jahren haben Julian Kissel und sein Team derAliru GmbH ihren Kunden so zu Einsparungen in Millionenhöhe verhelfen können.Auch ein namhafter Stromanbieter konnte dank ihrer Zusammenarbeit einenArbeitsaufwand von einem Jahr komplett automatisieren.