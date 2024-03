FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,32 Prozent auf 132,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,35 Prozent.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten die Anleihen kaum. Die deutschen Ausfuhren sind im Januar überraschend stark gestiegen. In der Eurozone legten die Einzelhandelsumsätze im Januar geringfügig zu. Der Anstieg blieb etwas hinter der Erwartungen zurück.