Frankfurt am Main (ots) -



- Führungskräfte sehen in AI einen Schlüssel zur Produktivitätssteigerung; die

meisten Mitarbeitenden sind noch nicht bereit für diese Transformation

- Mitarbeitende vertrauen ihren Arbeitgebern immer weniger



Mercer, ein Unternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC), hat heute die jährliche

Studie Global Talent Trends 2024 veröffentlicht. Die Studie basiert auf den

Einschätzungen von über 12.000 Führungskräften, Personalleitern, Mitarbeitenden

und Investoren weltweit und zeigt, welche Maßnahmen Arbeitgeber ergreifen, um

erfolgreich zu sein.





"Die diesjährigen Ergebnisse zeigen erstaunliche Veränderungen in derArbeitswelt", sagte Pat Tomlinson, President von Mercer. "Sie weisen hin aufeine bemerkenswerte Divergenz zwischen den Ansichten von Vorständen undPersonalabteilungen, in dem was Unternehmen in 2024 voranbringen wird, und aufeine Verzögerung bei den Ansichten von Mitarbeitenden über die Auswirkungen vonTechnologie. Da wir in ein neues Zeitalter des Zusammenwirkens von Mensch undMaschine eintreten, müssen Unternehmen den Mensch in das Zentrum dieserTransformation stellen."Generative AI (Künstliche Intelligenz) gilt als Schlüssel fürProduktivitätssteigerungenDie rasante Entwicklung der Fähigkeiten von Generative AI hat Hoffnungen auf dieSteigerung von Arbeitsproduktivität geweckt. 40% der Führungskräfte gehen davonaus, dass AI zu Produktivitätssteigerungen von mehr als 30% führen wird. Jedoch,drei von fünf Führungskräften (58%) glauben, dass sich die Technologie schnellerentwickeln wird, als die Unternehmen ihre Mitarbeitenden darauf vorbereitenkönnen. Weniger als die Hälfte der Führungskräfte (47%) ist überzeugt, dass sieihren Bedarf an Fachkräften mit ihrem derzeitigen Talentmodell decken können."Die Steigerung der Produktivität durch AI steht ganz oben auf der Agenda vonFührungskräften. Aber die Antwort liegt nicht in der Technologie allein. EineErhöhung der Arbeitsproduktivität erfordert eine bewusste, auf den Menschenausgerichtete Gestaltung der Arbeitstätigkeit", so Kate Bravery, Global TalentAdvisory Leader bei Mercer und Autorin der Studie."Unternehmen erkennen zunehmend, dass AI nur ein Teil der Lösung sein kann",sagt Michael Eger, Partner bei Mercer Deutschland und zuständig für PeopleStrategies. "Entscheidend ist, wie menschliche Fähigkeiten und Technologieoptimal zusammenwirken, um wirklich Produktivitätsvorteile zu realisieren. Dazuist bei HR viel Verständnis für die Auswirkungen von AI auf das Business und die