Berlin (ots) - Führungspositionen in technischen Unternehmen erfordern oft

spezialisierte Kenntnisse - sie zu besetzen, wird für viele Firmen zur

Herausforderung. Bashé Gast ist Gründer und Geschäftsführer der Stammgast

Personal GmbH und hilft diesen Unternehmen dabei, genau die Richtigen

einzustellen. Dabei arbeitet er mit fortschrittlichen KI-Tools, um Kandidaten zu

finden, die exakt zum idealen Bewerberprofil des Klienten passen. Hier geht er

näher auf die Vorteile künstlicher Intelligenz in der Personalberatung ein und

erklärt, wie diese Unternehmen und Bewerbern zugutekommt.



Künstliche Intelligenz, kurz KI, die Unternehmen bei der Bewerberauswahl

unterstützen soll, ist insbesondere in den letzten zwei Jahren ein Thema, das

kontrovers diskutiert wird. Während Kritiker einwenden, KI könne schwer

nachvollziehbare Fehlentscheidungen treffen, betonen Verfechter der neuen

Technologie ihren offensichtlichen Mehrwert in der Verarbeitung großer

Datenmengen. "Immer mehr Unternehmen interessieren sich dafür, wie sie die KI

effektiv in ihren Bewerbungsprozess integrieren können. Richtig eingesetzt,

verspricht sie große Erfolge", erklärt Bashé Gast. Gründer und Geschäftsführer

der Stammgast Personal GmbH.







ziehen kann", so der Experte weiter. "Dienstleister, die effektiv mit KI

arbeiten, können Bewerber beispielsweise schneller und effizienter finden und

für ihre Klienten filtern, wer wirklich zur Stelle passt." Als Gründer und

Geschäftsführer der Stammgast Personal GmbH, einer in Berlin ansässigen

Personalberatung, ist Bashé Gast mit den Anwendungsfeldern der KI in seinem

Bereich bestens vertraut und setzt die Technologie ein, um Chemie-,

Elektrotechnik- und Automotive mit qualifizierten Kandidaten für

Führungspositionen zu versorgen. Wie Unternehmen und Kandidaten gleichermaßen

von KI in der Personalberatung profitieren, hat Bashé Gast im Folgenden

zusammengefasst.



Dringend benötigte Entlastung und trotzdem bessere Kandidaten



Ein Großteil des Arbeitsaufwandes in der Personalberatung steckt darin,

Bewerbungen und Lebensläufe zu durchforsten, Unterlagen vorzusortieren und die

Informationen über einzelne Kandidaten mit den Anforderungen des Klienten

abzugleichen. Wird dies manuell erledigt, fehlt jedoch oft die Zeit, sich

wirklich tiefgreifend mit den Kandidaten auseinanderzusetzen. Künstliche

Intelligenz hingegen eignet sich ideal dafür, diese Daten zu verarbeiten und

eine genaue Vorqualifikation der Kandidaten durchzuführen. Dadurch werden

menschliche Mitarbeiter entlastet, sodass sie mehr Zeit für die Beratung und

