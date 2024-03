Köln (ots) -



- Seit 2020 beseitigte die Barilla-Gruppe alle ungerechtfertigten

Lohnunterschiede in der Belegschaft (Pay Equality) und erhielt dafür den

renommierten Catalyst Award.

- In der Unternehmensregion Central & Northern Europe ist bereits heute jede

zweite Führungskraft im Management Board weiblich.

- Seit Anfang 2024 ermöglicht die neue globale Richtlinie der Barilla-Gruppe

zwölf Wochen bezahlte Freistellung für alle Eltern.

- Zudem tritt die Barilla-Gruppe dem LEAD-Netzwerk bei, einer Organisation zur

Förderung von Frauen im Einzelhandel und in der Konsumgüterindustrie.



Die Barilla-Gruppe, unter anderem bekannt durch die Marken Barilla und Wasa,

steht für Geschlechtergerechtigkeit mit einer Reihe von Initiativen und

Maßnahmen, die darauf abzielen, eine integrative und inklusive Arbeitsumgebung

zu schaffen. Im Zeichen des Weltfrauentags am 8. März positioniert sich das

Familienunternehmen als Vorreiter für Gleichstellung und Vereinbarkeit von

Familie und Beruf - was auch ein Blick auf den deutschen Wirtschaftsdurchschnitt

beweist.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ausgezeichnete Unternehmenskultur, nicht nur durch Pay EqualitySeit 2020 hat Barilla wichtige Fortschritte in Richtung Geschlechtergleichheiterzielt. Durch die Implementierung von Pay Equality - also gleicher Lohn fürgleiche Arbeit - wurden alle ungerechtfertigten Lohnunterschiede unter denMitarbeitenden auf internationaler Ebene beseitigt. Diese Maßnahme wurde 2021mit dem renommierten Catalyst Award ausgezeichnet, was das Engagement vonBarilla für die Förderung von Chancengleichheit und Gerechtigkeit in derArbeitswelt unterstreicht. Der Preis würdigt Initiativen, die die Rolle derFrauen am Arbeitsplatz vorantreiben und die Inklusion aller Mitarbeitendenfördern. Das Engagement der Barilla-Gruppe für die Gleichstellung derGeschlechter hat auch Anerkennung gefunden, indem sie in der jährlichen Listeder European Diversity Leaders der Financial Times 2022 den dritten Platz unterden Lebensmittel- und Getränkeherstellern belegte. Darüber hinaus hat Barilla2024 zum zehnten Mal in Folge eine perfekte 100 Prozent Punktzahl im jährlichenCorporate Equality Index der Human Right Campaign (HRC) in den VereinigtenStaaten erreicht. Dort werden große Unternehmen danach bewertet, wie sieLGBTQ+-Mitarbeitende unterstützen.Barilla stärkt Frauen in FührungspositionenBesonders bemerkenswert ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen beiBarilla. Aktuell sind global 38 Prozent der Führungskräfte des Unternehmensweiblich, wobei in der Region Central & Northern Europe sogar jede zweiteFührungskraft eine Frau ist. Im Vergleich zum Wirtschaftsdurchschnitt in der