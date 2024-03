Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Heute, am 6. März, ist Equal Pay Day. Seit Jahren wird andiesem Tag verstärkt darauf aufmerksam gemacht, dass Frauen im Schnitt (immernoch) weniger verdienen als Männer. Tatsächlich hält sich dasgeschlechtsspezifische Lohngefälle hartnäckig(https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/03/PD24_083_621.html)und wirkt sich auch langfristig negativ auf die finanzielle Sicherheit vonFrauen aus. So ist für viele Frauen in Deutschland der sogenannte Gender PensionGap, die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen, ein Thema. Eine Studie desDIVA-Instituts im Herbst 2023 (https://diva.de/media/pages/forschung/divax-av-deutscher-altersvorsorge-index-herbst-2023/93164ca72e-1701169892/chartbook-tandemumfrage-altersvorsorge-herbst-2023.pdf) bestätigt das: 85,1 Prozent der befragtenFrauen im Alter zwischen 30 und 39 Jahren fürchten sich davor, im Alter vonArmut betroffen zu sein. Markus Knapp, Vorstand der Deutschen Vermögensberatung(DVAG) und verantwortlich für die Bereiche Zentrale Vertriebsentwicklung,Versicherungen sowie die Fach- und Vertriebsausbildung, appelliert deshalb: "Diegesetzliche Rente bietet vielen Frauen lediglich eine Grundsicherung, dieprivate Altersvorsorge sollte deshalb besser gestern als heute angegangen werden- gerade von Frauen. Es gibt keinen Grund zu warten."Vom Regen in die TraufeArbeitnehmerinnen verdienten im Jahr 2023 durchschnittlich weniger als ihremännlichen Kollegen(https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_027_621.html)- auch bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie. Das hatweitreichende Folgen. Aus dem Gender Pay Gap erwächst im Rentenalter dersogenannte Gender Pension Gap, die geschlechtsspezifische Rentenlücke zwischenMann und Frau. Denn wer in Verdienstzeiten weniger Geld verdient, erhält spätereinmal weniger gesetzliche Rente. So lag die durchschnittliche gesetzliche Rente(nach mindestens 35 Versicherungsjahren) von Frauen im Jahr 2022 bei monatlich1.316 Euro brutto (https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/Rentenatlas/2023/rentenatlas-2023-altersrente-nach-bundeslaendern.html) . Zum Vergleich: Männer erhielten im Durchschnitt 1.728Euro Bruttorente.Frauen sind auf private Altersvorsorge angewiesenMarkus Knapp erklärt: "Die Folgen der ungleichen Einkommen im erwerbsfähigenAlter sind massiv und werden durch die oft familiär geprägten unterschiedlichenErwerbsbiografien noch verstärkt. Mit der privaten Altersvorsorge kann diesemProblem jedoch gegengesteuert werden."Um die gesetzliche Rente aufzubessern, gibt es zahlreiche Möglichkeiten.