Blaubeuren (ots) - Viele Menschen betrachten die Selbstständigkeit als eineChance, ihren Traum von finanzieller Freiheit zu verwirklichen. Doch trotzExpertise im eigenen Angebot fällt es vielen schwer, diese nach außen zu tragenund ihre Zielgruppe zu erreichen. Andreas J. Klar ist Geschäftsführer derBusiness Mentor GmbH und unterstützt seine Kunden dabei, ein erfolgreichesBusiness als Coach, Trainer, Berater oder Dienstleister aufzubauen. WelcheFehler dabei zu vermeiden sind und wie sich der unternehmerische und persönlicheErfolg im Leben von Andreas J. Klar zeigt, erfahren Sie hier.Social Media ist in der heutigen Zeit das Werkzeug Nummer eins, um die eigenePräsenz zu steigern - und ist somit auch für Coaches, Berater und Dienstleisterunverzichtbar geworden. Für sie ist es von essenzieller Bedeutung, sowohl alsPerson als auch als Marke auf diesen Plattformen vertreten zu sein. Dazu gehörennicht nur private Profile, die Ausstrahlung und Wirkungskraft besitzen, sondernauch professionelle Seiten, die für Werbezwecke genutzt werden können. Diegezielte Schaltung von Werbung spielt eine zentrale Rolle, da sie es ermöglicht,spezifische Zielgruppen über Plattformen wie Facebook , Instagram und TikTokanzusprechen. "Diese Strategie bietet die Möglichkeit, potenzielle Kunden direktzu erreichen", erklärt Andreas J. Klar von der Business Mentor GmbH. "Wer dieseChance nicht strategisch nutzt, wird nicht von seiner Zielgruppe gesehen - undgewinnt keine Kunden. Doch vielen fehlt es dabei am nötigen unternehmerischenWissen und Marketing-Know-how.""Bei der Reise in die Selbstständigkeit ist es nicht notwendig, alle Aufgabenallein zu bewältigen", so der Experte weiter. "Stattdessen können entsprechendeExperten im Vertrieb hinzugezogen werden, die einem den Weg zur finanziellenFreiheit ermöglichen." Unter der "Mission Freiheit" unterstützt er mit seinemSystem KundenSOG andere Menschen dabei, ein erfolgreiches Experten-Business alsCoach, Trainer, Berater oder Dienstleister aufzubauen. Dafür bietet er seinenKunden Workshops, Seminare, Coaching- und Mentoring-Programme an. Dank AndreasJ. Klar und seinem Angebot konnten sich bereits hunderte seiner Kunden einePersonenmarke aufbauen und einen sechsstelligen Umsatz erzielen. AlsFamilienvater kann er selbst auf 20 Jahre Erfahrung als Unternehmerzurückblicken und zeigt, dass aufkommende Hürden und Rückschläge überwundenwerden können. Heute hat er seine persönliche und finanzielle Freiheit erreicht,denn neben seinem wachsenden Unternehmen mit siebenstelligen Umsätzen hat erausreichend Zeit für seine Familie.