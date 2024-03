NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Market-Perform" belassen. Die weiter robuste Reisenachfrage, begrenzte Kapazitäten und eine Stabilisierung der Treibstoffpreise sollten die Gewinnentwicklung der europäischen Fluggesellschaften stützen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch mieden die Anleger den Sektor und die Aktienkurse gingen weiter zurück. Er verstehe die Rezessionsängste, betonte der Experte. Am besten positioniert sei vor diesem Hintergrund Ryanair mit hohen Gewinnen und Barmittelzuflüssen sowie einer grundsoliden Bilanz. Konkurrent Easyjet sei indes unter den Billig-Airlines vergleichsweise hoch bewertet./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 21:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 6,46EUR auf Tradegate (06. März 2024, 12:19 Uhr) gehandelt.