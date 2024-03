Seite 2 ► Seite 1 von 2

Muntelier (ots) - IT-Projekte im Gesundheitswesen bringen oft nicht dieerhofften Ergebnisse. Damit gehen gleich zwei Probleme einher, denn sie bindenwertvolle Mitarbeiterressourcen und der digitale Fortschritt bleibt aus. FrankBecker ist IT-Experte im Gesundheitswesen. Mit seinem Unternehmen Becker ProjectConsulting unterstützt er Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen inallen Angelegenheiten rund um die IT. In diesem Beitrag erfahren Sie, welcheRolle Routine bei der Durchführung von IT-Projekten spielt, warum dasKrankenhauszukunftsgesetz Fluch und Segen zugleich ist und welche Rolle Ärztebei der Umsetzung von innovativen Maßnahmen spielen.Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz soll die Digitalisierung in deutschenKrankenhäusern vorangetrieben werden. Dies erfordert Projekte, welche dieAnforderungen umsetzen. Was gut gemeint ist, stellt viele Einrichtungen vorweitreichende Probleme, denn ihnen fehlt das Personal, um sich mit deninnovativen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Mit ein Grund dafür ist diegeringe Attraktivität des Gesundheitswesens für Informatiker. Während in anderenBranchen interessante Herausforderungen warten, waren interessante Projekte vorder Zeit des KHZG eher selten und weniger innovativ. "Für IT-Projekte bleibt inKrankenhäusern kaum Zeit. Das liegt auch daran, dass die Branche seit Jahrenstark unterfinanziert war", bestätigt Frank Becker, Geschäftsführer von BeckerProject Consulting."Digitaler Fortschritt ist auf diese Weise kaum möglich. Langfristig können dieEinrichtungen so nicht mehr mit den Entwicklungen der modernen Zeit Schritthalten", fügt der IT-Experte für das Gesundheitswesen hinzu. Mit der BeckerProject Consulting bietet er Krankenhäusern und Arztpraxen eine umfassendeBegleitung. Von der Beratung hinsichtlich geeigneter Software über derenImplementierung bis hin zur Unterstützung beim Projektmanagement hilft FrankBecker, die Digitalisierung in medizinischen Einrichtungen voranzutreiben. Warumgerade IT-Projekte ohne Unterstützung häufig aus dem Ruder laufen, hat FrankBecker im Folgenden zusammengefasst.Grund 1: Fehlende ProjekterfahrungIn der Regel ist die IT-Abteilung in einem Unternehmen - und auch in einermedizinischen Einrichtung - dafür da, um den laufenden Betriebaufrechtzuerhalten. Dazu gehören die Wartung von Systemen, die Aktualisierungvon Software oder Lizenzen und die Behebung technischer Probleme - nicht aberdie Durchführung von Projekten. Das bedeutet, die Mitarbeiter der IT-Abteilungin Krankenhäusern können häufig nur auf geringe oder gar keine Erfahrungswerteim Hinblick auf IT-Projekte zurückgreifen. Unter diesen Voraussetzungen wird die