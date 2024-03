Seite 2 ► Seite 1 von 2

Brodenbach (ots) - Mit dem Internet lässt sich zweifellos viel Geld verdienen -doch nicht jeder möchte zum Online-Unternehmer werden. Um Anlegern dieMöglichkeit zu geben, ohne eigenen Zeitaufwand von innovativen Geschäftsideen zuprofitieren, bietet Thorsten Blum mit cabaneo Investments Beteiligungen anTop-Domains an, die ein sicheres passives Einkommen versprechen. An dieserStelle klärt er über die Vorteile von Investitionen in zukunftsträchtigeInternetprojekte auf.Wer seinen Ruhestand absichern möchte, kommt am Aufbau eines Vermögens heutenicht mehr vorbei - geht es darum, die Sache endlich in Angriff zu nehmen,fühlen sich allerdings viele überfordert. Die klassische Rentenversicherung magsicher erscheinen, doch sie ist auch unflexibel und bietet schlechteKonditionen. Der Aktienmarkt wäre wohl eine Alternative, nur ist er Schwankungenunterworfen, die schon so manchem schlaflose Nächte verursacht haben. EineInvestition in Kryptowährungen kommt unter solchen Voraussetzungen schon garnicht in Betracht. Die große Unsicherheit führt dann oft dazu, dass dieEntscheidung vertagt wird: Das Geld bleibt erst einmal auf dem Bankkonto."Niemand sollte seine Geldanlage auf die leichte Schulter nehmen, denn es gehtum eine gründliche Abwägung zwischen Rendite und Risiko", erklärt Thorsten Blum,Geschäftsführer von cabaneo Investments. "Wenn das Kapital aber dauerhaftungenutzt auf dem Konto liegen bleibt, werden die Kopfschmerzen im späterenRuhestand umso größer sein.""Für Anleger, die ordentliche Renditen mit hoher Sicherheit verbinden möchten,bieten die digitalen Märkte eine großartige Chance. Es lassen sich dort bewährteGeschäftsmodelle finden, die ein regelmäßiges passives Einkommen ermöglichen",fügt der Investment-Experte hinzu. Thorsten Blum kann auf mehr als 25 JahreErfahrung beim Thema digitale Anlagestrategien verweisen. Mit cabaneoInvestments entwickelt er gewinnbringende Internetportale wieFerienhaus-Ostsee.de oder Luxusmesse.de, die nach einer Aufbauphase zuverlässigGewinne abwerfen. Gleichzeitig schlägt cabaneo Investments eine Brücke zu denInvestoren, die sich mit 50 Prozent an einem Projekt beteiligen können. Seineumfangreiche Expertise stellt Thorsten Blum Anlegern außerdem auf dem PortalGeld-investieren.de zur Verfügung, das neben Finanzwissen auch Informationenüber aktuelle Projekte bietet.Das Geschäftsmodell Internetportal sorgt für solide GewinneInternetportale zu den unterschiedlichsten Themen erfreuen sich seit langer Zeiteiner großen Beliebtheit: Schließlich bieten sie bequeme und umfassendeLösungen. Erfolgreiche Internetportale setzen auf krisensichere und lukrative