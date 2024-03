Seite 2 ► Seite 1 von 4

Wiesbaden (ots) -- Datenanalysen zeigen, dass bei Menschen mit Typ-2-Diabetes unter Behandlungmit GLP-1-Medikamenten eine signifikante Verbesserung des HbA1C-Wertes erzieltwurde, nachdem die Therapie um das FreeStyle Libre System ergänzt wurde- Es wurden bessere HbA1c-Ergebnisse erreicht unabhängig von der GLP-1-Dauer,dem GLP-1-Typ oder der Art der Insulintherapie- FreeStyle Libre Systeme helfen den Betroffenen, das Behandlungskonzept für ihrDiabetesmanagement einzuhalten und unterstützen positiveVerhaltensanpassungen, indem sie Daten in Echtzeit zur Verfügung stellen.Diese zeigen, wie Ernährung, körperliche Aktivität und Medikamente dieGlukosewerte beeinflussen könnenAbbott gab heute neue Daten aus zwei Real-World-Studien (1, 2) bekannt, diezeigen, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes, die mit einer Kombination ausGLP-1-Medikamenten und der FreeStyle Libre Technologie behandelt werden, einestärkere Verbesserung ihres HbA1c-Wertes aufweisen als diejenigen, die alleinmit GLP-1-Medikamenten behandelt werden. Der HbA1c-Wert ist das Maß für dendurchschnittlichen Blutzuckerspiegel einer Person über drei Monate. DieErgebnisse wurden am 6. März 2024 im Rahmen der 17. International Conference onAdvanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) im italienischen Florenzvorgestellt.GLP-1-Medikamente - auch Glucagon-like Peptide-1-Rezeptoragonisten (GLP-1 RA)genannt - werden zunehmend für Menschen mit Typ-2-Diabetes verschrieben, da sieeinen Nutzen in Bezug auf den Glukosespiegel bieten und bei der Gewichtsabnahmehelfen. Wenn der Glukosespiegel nach einer Mahlzeit ansteigt, regen dieseMedikamente die Insulinausschüttung des Körpers an und der Glukosespiegel sinkt.Zudem vermindern sie den Appetit, wodurch es zu einer geringerenNahrungsaufnahme sowie zur Gewichtsabnahme kommt. Studien zeigen, dass dasErreichen und Beibehalten eines gesunden Körpergewichts zu einem besserenDiabetesmanagement beitragen kann. (3)Die beiden im Rahmen der ATTD-Konferenz vorgestellten Real-World-Studien zeigtenfolgende Ergebnisse:- Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und einem HbA1C-Wert >=8 %, dieGLP-1-Medikamente angewendet hatten, nahm der HbA1C-Wert sechs Monate nachErgänzung ihrer Behandlung mit dem FreeStyle Libre System um 1,5 % ab. DieErgebnisse dieser ersten Studie waren unabhängig von der GLP-1-Dauer, demGLP-1-Typ oder der Art der Insulintherapie. (1)- Der HbA1c-Wert nahm stärker ab, wenn GLP-1 und das FreeStyle Libre System inKombination angewendet wurden (-2,4 %), verglichen mit GLP-1 allein (-1,7 %).