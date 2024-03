Essen (ots) - Mit ihrem breiten Sortiment aus mehr als 600 Wurst- und

Schinkenprodukten sowie Markenfleischprogrammen ist die R&S Vertriebs GmbH eines

der führenden Lebensmittel- und Vertriebsunternehmen Deutschlands in diesem

Bereich. Die R&S-Gruppe erwuchs aus der RKS Importing GmbH, zu deren

Gründungsunternehmen unter anderem die Albert Rauch GmbH gehört, welche in

diesem Jahr ihr sechzigjähriges Jubiläum hat. Grund zum Feiern für die gesamte

Gruppe.



Im Zeichen der Pistazie





Albert Rauch arbeitete als Vertriebsleiter bei einem Hersteller für Fleisch- undWurstwaren im Teutoburger Wald. Für die Herstellung eines der verkaufsstärkstenProdukte - Mortadella mit Pistazie - wurden die Nussfrüchte von vielenumliegenden Familien von Hand gepuhlt. Darunter war die Familie Bressau, derenjüngste Tochter Inge oft das Tagewerk zum Unternehmen zurückbrachte. Auf dieseWeise lernten sich Inge und Albert Rauch kennen.Mit ihrer gemeinsamen Philosophie "Man ist, was man isst" verfolgten die beidendie gemeinsame Leidenschaft, hochwertige Wurst- und Schinkenwaren aus ganzEuropa auf dem deutschen Markt zu etablieren. Daraus entstand 1964 die AlbertRauch GmbH. 1988 schloss sich die Firma mit den Partnern Fleigro und Oberlandzusammen - die R&S Vertriebsgesellschaft mbH entstand. Dank der nun vierStandorte in Essen, Norderstedt, Holzkirchen und Wendlingen kann dasVertriebsunternehmen ganz Deutschland mit Feinkostprodukten aus Europa, Asienund Übersee beliefern.Tradition trifft auf ModerneDas Essener Unternehmen R&S ist stolz auf seine Wurzeln und lebt dieerfolgreichen Traditionen aktiv weiter. Dennoch richtet die Gruppe den Blickstets nach vorn: Dank seiner progressiven Innovationspolitik ist derFeinkostspezialist seiner Zeit immer einen Schritt voraus. Dazu gehört dieEntwicklung zukunftsfähiger Konzepte und Programme mit dem Handel und für denHandel - ebenso, wie die Etablierung einer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie. Mitdieser geht R&S gemeinsam mit dem Netzwerk den Weg in eine verantwortungsvolleZukunft. Die Kampagne "act4u" definiert umfassende Konzepte unter anderem fürden Tierschutz oder Klimaziele, wie sie durch die Reduzierung von CO2 undMüll-Reduktion erreicht werden können. Auch auf sozialer Ebene engagiert sichR&S, beispielsweise mittels Sponsorings und Benefits für Mitarbeiter sowieWeiterbildungen.Pressekontakt:Redaktionsbüro R&S Spezialitäten:c/o Seidl PR & MarketingDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: mailto:presse@seidl-agentur.comHerausgeber:R&S Vertriebs GmbHIngmar RauchIm Teelbruch 8745219 Essenhttp://www.rs-europa.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/154216/5729169OTS: R&S Vertriebs GmbH