BONN (dpa-AFX) - Bei der Beförderung von Briefen verzichtet die Deutsche Post schon bald auf Flugzeuge und damit auf eine jahrzehntelange, unter Klimaschutz-Aspekten fragwürdige Praxis. Man habe entschieden, die bisherigen Brief-Nachttransporte in der Luft in Deutschland Ende März einzustellen, teilte der Postkonzern DHL Group am Mittwoch auf Anfrage mit.

Derzeit sind für die Post noch drei Flieger an fünf Werktagen pro Woche im Einsatz, und zwar zwischen Stuttgart und Berlin, Hannover und München sowie Hannover und Stuttgart - pro Nacht hin und zurück, also 30 Nachtflüge zur Briefbeförderung pro Woche.