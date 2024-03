Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln/Frankfurt (ots) - Die DERTOUR Group, ehemals DER Touristik Group, derzweitgrößte Reiseveranstalter in Europa, gibt einen Einblick in ihr dynamischesWachstum und die jüngsten Buchungszahlen. Die Gruppe, die mit über 130Unternehmen in 16 Quellmärkten[1] vertreten ist und über 9.200 Mitarbeitendehat, konnte im Jahr 2023 von einer starken Nachfrage nach Reisen profitieren.Entsprechend optimistisch ist auch der Ausblick auf das Reisejahr 2024. "Wirhaben 2023 in allen Märkten ein starkes Interesse an Pauschalreisen mit einemeuropaweiten Trend zu höherwertigen Reisen gesehen", erklärt Dr. Ingo Burmester,CEO Central Europe DERTOUR Group. Im Jahr 2023 stieg der Gesamtumsatz der Gruppeentsprechend um 23 % gegenüber 2022. Die Zahl der europäischen Gäste ist imVergleich zum Vorjahr um 10 % gestiegen. Darüber hinaus stieg diedurchschnittliche Urlaubsdauer auf 8,1 Tage und übertraf damit denDurchschnittswert von 2019 um einen Tag.Die starken Frühbucherzahlen für 2024 spiegeln die große Reiselust wider. "Nacheinem Jahr mit deutlichen Zuwächsen im Reisemarkt stellen wir fest, dass derNachholbedarf an Reisen weiter anhält. Die Verbraucher sind nach wie vor sehrreisefreudig und nutzen die Vorteile früher Buchungen in Form von attraktivenRabatten", verdeutlicht Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe DERTOUR Group."Als vielseitig aufgestellter und internationaler Tourismuskonzern mit mehr als20 Reiseveranstaltern und rund 30 spezialisierten Reisemarken ist es unser Ziel,unseren Gästen aus 16 europäischen Quellmärkten außergewöhnliche Reiseerlebnissezu bieten. Wir verstärken dazu auch die marktübergreifende Zusammenarbeitunserer internationalen Teams und werden uns 2024 verstärkt auf individuellereReiseangebote konzentrieren."Buchungsupdate Winterurlaub 2023/24Die Buchungsanalyse der DERTOUR Group beleuchtet für ihre 16 europäischen Märktedie Trends der laufenden Wintersaison 2023/24[2]. Dabei zeigt sich einUmsatzanstieg um 24 % im Vergleich zur vorherigen Wintersaison (2022/23) und einAnstieg der Gästezahlen um 17 %. Zu den beliebtesten Winterzielen für Kurz- undMittelstreckenreisen gehören aktuell Spanien, Ägypten, Deutschland, Italien unddie Türkei.Gleichzeitig signalisieren die Winterbuchungen ein starkes Comeback derFernreisen: Fast jeder dritte Gast entscheidet sich in der aktuellenWintersaison für ein Fernreiseziel. Die beliebtesten Regionen sind dabei derNahe Osten (u. a. VAE, Jordanien und Oman), der Indische Ozean, die Karibik,Thailand und Nordamerika. "Wir sehen ein steigendes Interesse an Reisen auf dieArabische Halbinsel - ein positives Signal für die florierende