6. März 2024 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / – Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | FWB: HW3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Dahrouge Geological Consulting Ltd. („Dahrouge“) mit der Leitung der zukünftigen Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen) im unternehmenseigenen Projekt Nut Lake (das „Projekt“) im kanadischen Territorium Nunavut beauftragt hat. Das Projekt erstreckt sich über etwa 4.036 Hektar und war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe1, durchteuft haben.