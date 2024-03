CALGARY, AB / ACCESSWIRE / 6. März 2024 / Karbon-X, ein innovatives Unternehmen, das für seinen bahnbrechenden Abonnementservice und seine maßgeschneiderten Kompensationslösungen für Unternehmen und Organisationen bekannt ist, gibt mit Stolz die Ernennung von Brett Hull und Justin Bourque in sein Board of Directors mit Wirkung zum 26. Februar 2024 bekannt. Dieser strategische Schritt stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Mission des Unternehmens dar, den Klimawandel durch fortschrittliche, über eine App und eine Website zugängliche Klimakompensationslösungen zu bekämpfen.

Chad Clovis, CEO von Karbon-X, äußert sich begeistert über die neuen Ernennungen: „Ich freue mich, die Ernennung von Brett Hull und Justin Bourque in unser Board of Directors bekannt zu geben. Ihre umfassenden Erfahrungen und ihr Fachwissen auf ihrem jeweiligen Gebiet werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir die vor uns liegenden Herausforderungen und Chancen meistern wollen. Brett Hull ist eine Legende in der Welt des Eishockeys, und seine umfassende Erfahrung wird Karbon-X zugutekommen. Ebenso freuen wir uns, Justin Bourque, eine anerkannte Führungspersönlichkeit innerhalb und außerhalb der indigenen Gemeinschaft, in unserem Board begrüßen zu dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass Brett und Justin in diesem neuen Kapitel von Karbon-X eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung des Unternehmens spielen werden. Ihre Leidenschaft, ihr Einsatz und ihr Engagement für Spitzenleistungen passen perfekt zu unseren Werten und Zielen.“

Brett Hull kann auf eine glanzvolle Karriere im Eishockey zurückblicken und bringt einen reichen Erfahrungsschatz im Sportmanagement und in der Teamführung in Karbon-X ein. Hull, ein kanadisch-amerikanischer ehemaliger professioneller Eishockeyspieler, ist General Manager und derzeitiger Executive Vice President der St. Louis Blues und ist für seine Torgefährlichkeit und seine Führungsqualitäten auf und neben dem Eis bekannt. Hulls Karriere ist mit 741 Toren die fünftbeste in der NHL-Geschichte. Zu seinen Erfolgen zählen zwei Stanley-Cup-Siege und die Anerkennung als einer der 100 größten NHL-Spieler aller Zeiten.