ENNOVI-CellConnect-Prism bietet Ingenieuren eine beispiellose Flexibilität und ermöglicht die nahtlose Integration einzelner prismatischer Zellen, um größere Batteriemodule oder erweiterte Cell-to-Pack- (CTP) und Cell-to-Chassis-(CTC-)Konfigurationen zu erstellen. Durch die Rationalisierung des Montageprozesses und die Beseitigung von Ineffizienzen beschleunigt ENNOVI-CellConnect-Prism die Produktion von Batteriepacks und optimiert zugleich Materialeinsatz und Kosten.

Randy Tan, Product Portfolio Director, Battery Platform Development Solutions, ENNOVI, erklärt: „Traditionell beruhen prismatische Zellkontaktierungssysteme auf Stromabnehmermontagetechnologien (CCA), die häufig inhärente Ineffizienzen aufweisen. Diese Systeme erfordern komplexe Produktionsverfahren, wie das Laminieren und Montieren von Trägern mit Niederspannungs-Datenerfassungsschaltungen, Stromabnehmern und Klemmenschienen. ENNOVI-CellConnect-Prism revolutioniert diesen Ansatz durch die Einführung innovativer Funktionen, die die Leistung und Nachhaltigkeit verbessern."

Eine der wichtigsten Innovationen von ENNOVI-CellConnect-Prism ist die Verwendung einer gestanzten Schaltung (FDC) als Alternative zur herkömmlichen flexiblen, gedruckten Schaltung (FPC). Dieses Rolle-zu-Rolle-Verfahren verringert Produktionszeit und -kosten und minimiert dabei auch die Umweltbelastung. Darüber hinaus gewährleistet die Verwendung von PET-Material in Automobilqualität und das Hot-Bar-Lötverfahren eine optimale Wärmebeständigkeit und Bauteilbefestigung ohne Beeinträchtigung der Integrität.

ENNOVI-CellConnect-Prism ersetzt herkömmliche Isolationsmethoden, da Spannungs- und Temperaturmessung direkt in die Baugruppe integriert sind. Durch diesen Ansatz werden Materialeinsatz und Produktionseffizienz bei gleichzeitiger Wahrung höchster Standards für Zuverlässigkeit und Sicherheit optimiert.

Das zum Patent angemeldete ENNOVI-CellConnect-System von ENNOVI stellt einen Paradigmenwechsel in der Batterieverbindungstechnologie dar und ermöglicht Erstausrüstern und Gigafactories, ihre Produktion zu skalieren und der wachsenden Nachfrage nach elektrifizierten Mobilitätslösungen gerecht zu werden. Die vielseitige Plattform ist mit prismatischen, zylindrischen und Pouch-Zellenformaten kompatibel und bietet einzigartige Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.

Weitere Informationen über das neue ENNOVI-CellConnect-Prisma finden Sie im Internet: https://ennovi.com/cell-contacting-system-prismatic

Informationen zu ENNOVI: ENNOVI, ein Partner für Elektrifizierungslösungen im Mobilitätssektor, ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Verbindungs- und hochpräziser Systemlösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen hat sich voll und ganz dem Mobilitätsmarkt verschrieben und ist in der Lage, die Anforderungen von Erstausrüstern von Elektrofahrzeugen in Bezug auf Produkte, Prozesse und Fertigung auf globaler Ebene umgehend zu erfüllen. ENNOVI unterstützt die Ideen und Anforderungen der Kunden auf dem E-Mobilitäts-Markt durch seine umfassenden Fähigkeiten in den Bereichen Batterieplattform, Stromversorgung und Signalverbindungen. ENNOVI hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende an 15 Standorten weltweit. Dabei werden alle Aktivitäten sozialverträglich und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt durchgeführt. ENNOVI. Electrify faster. Weitere Informationen finden Sie unter www.ennovi.com .

