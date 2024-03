BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat dazu aufgerufen, zurückhaltend mit Prognosen zum Ausgang der US-Präsidentenwahl umzugehen. "Man sollte nicht den Fehler machen, Trump zum vorzeitigen Sieger zu erklären oder auch dahin zu schreiben", sagte Habeck mit Blick auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump, der eine erneute Kandidatur anstrebt. Die Amerikaner sagten, der Wahlkampf in den USA habe noch gar nicht richtig angefangen. "Wir wissen das ja auch aus den deutschen Wahlkämpfen, was da alles noch passieren kann", sagte Habeck, der auch Bundeswirtschaftsminister ist, am Mittwoch am Flughafen Berlin Brandenburg vor dem Abflug zu einer mehrtägigen Reise in die USA.

Völlig klar sei für ihn aber, dass Europa seine "eigenen Hausaufgaben" machen müsse. Europa müsse in einer völlig veränderten Weltlage widerstandsfähig werden, sagte Habeck weiter - sowohl, was die Wirtschaftssicherheit anbelange, als auch, was die militärischen Kapazitäten angehe. Das gelte unabhängig vom Wahlausgang in den USA.