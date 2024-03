Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ahrensburg (ots) - Es stand unternehmensintern schon lange im Raume, doch nunist es offiziell: Die "DAD Deutscher Auto Dienst GmbH" heißt ab sofort KroschkeDeutschland GmbH. Mit der Umfirmierung des Tochterunternehmens möchte dieKroschke Gruppe die Marke Kroschke stärken und prozessuale Synergien derunterschiedlichen Unternehmen noch besser nutzen.Die DAD Deutscher Auto Dienst GmbH und die Christoph Kroschke GmbH sind beideführende Anbieter für Dienstleistungen rund um die Kfz-Zulassung, bedien(t)enbislang jedoch unterschiedliche Kundengruppen. Während beim DAD bisher vor allemGeschäftskunden aus dem Flotten-, Leasing-, Hersteller- und Bankenumfeldangesprochen wurden, spezialisierte sich Kroschke auf den Autohandel und dasPrivatkundensegment. Was manch eine/r nicht weiß: Beide Unternehmen gehören zurKroschke Gruppe aus Ahrensburg bei Hamburg, geführt von den Brüdern Philipp undFelix Kroschke. Diese entschieden nun, beide Marken zusammenzuführen. Der DADsteht bzw. stand vor allem für maßgeschneiderte digitale Services rund um dengesamten Lebenszyklus von Fahrzeugen, insbesondere im Großkundenumfeld. DieChristoph Kroschke GmbH hingegen wurde primär mit den Dienstleistungen derlandesweiten Zulassungsdienste und Schilderprägestellen in Verbindung gebracht.Doch spätestens mit der Entwicklung der smarten Beauftragungsplattformen "ON"für Autohäuser hat auch bei der Christoph Kroschke GmbH ein unaufhaltsamerTransformationsprozess in Richtung Full-Service-Anbieter für digitaleZulassungslösungen Einzug gehalten. Dies hat der zunehmenden Verschmelzungbeider Unternehmen den Weg geebnet, deren nächster konsequenter Schritt nun dieUmfirmierung des DAD ist.Synergien durch digitale Transformation"Den Wandel sichtbar machen ist ein essenzieller Schritt auf unserem Weg. Wirmachen das, weil wir eine Organisation sind. Es führt eher zu prozessualenHerausforderungen, als Vorteilen Kunden innerhalb eines Vorgangs aus zweiUnternehmen heraus zu bedienen. Das geht schneller und effizienter", soKroschke-Geschäftsführer Philipp Kroschke. "Die Umfirmierung ist auch nur dererste Schritt des Zusammenwachsens. Unsere Zielsetzung geht über die bloßeÄnderung des Namens hinaus. Wir möchten eine einheitliche Identität schaffen,die die nahtlose Integration unserer Dienstleistungen und die stärkereVerbindung zu unseren Kunden widerspiegelt. Dieser vereinte Auftritt unter derMarke Kroschke steht für einen hocheffizienten Zulassungsprozess ohneFrustfaktor - und das für alle Kundengruppen gleichermaßen. Von der Gewissheitgeleitet, dass dieser Schritt die Kundenzufriedenheit erhöhen wird, streben wirnach zusätzlichen Synergieeffekten zur weiteren Steigerung unserer Effizienz."