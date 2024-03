NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Dienstag zeichnet sich an der Wall Street zur Wochenmitte eine Gegenreaktion ab. Rund eine anderthalb Stunden vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 38 690 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 deutete sich ein Plus von 0,9 Prozent auf 18 053 Punkte an.

Dabei hatten die Anleger tags zuvor noch befürchtet, dass der US-Notenbankchef Jerome Powell bei seinem Auftritt vor dem US-Kongress dem zuletzt gut gelaufenen Aktienmarkt etwas den Wind aus den Segeln nehmen wird. Dann nämlich, wenn Powell die am Markt für Juni erwartete Zinssenkung infrage stellt. Die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik war eine der wichtigsten Triebfedern bei der jüngsten Rekordjagd in Dow & Co.