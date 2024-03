Mieses Weihnachtsquartal Foot-Locker-Aktie bricht zweistellig ein: So will CEO Dillon die Wende schaffen! Foot Locker hat für das Weihnachtsquartal überraschend Verluste gemeldet und eine schwache Prognose für dieses Jahr abgegeben, was zu einem Rückgang der Aktien führte.