Analyst Jamie Rollo sieht in der derzeit schlechtesten europäischen Touristikaktie "deutlich mehr Chancen als Risiken", heißt es in einer Studie vom Mittwoch. Rollo betonte, dass die von Tui für 2024 prognostizierte Gewinnsteigerung eher konservativ sei und die meisten Bilanzprobleme bereits gelöst seien.

An der Frankfurter Börse notiert die Tourismus-Aktie am Mittwochnachmittag mehr als acht Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 6,59 Euro (15:09 Uhr).

Die Tui-Aktie befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Innerhalb von drei Jahren verlor die Aktie mehr als 70 Prozent.

Die Mehrheit der Analysten rät derzeit laut MarketScreener trotzdem zum Kauf der Aktie: Fünf Analysten empfehlen, das Papier zu kaufen, drei raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10,55 Euro – ein Kurspotenzial von über 60 Prozent zum aktuellen Kurs.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

