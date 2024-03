Mit einer ehrgeizigen Architektur, die sich nahtlos in die dramatische Naturkulisse einfügt, beherbergt Gidori luxuriöse Gastfreundschaft, erstklassige Residenzen und eine Vielzahl von Sport- und Freizeiteinrichtungen, die ein unvergleichliches Wohnerlebnis bieten.

NEOM, Königreich Saudi-Arabien, 6. März 2024 /PRNewswire/ -- Der Verwaltungsrat von NEOM hat Gidori angekündigt - eine exklusive private Golfanlage, eingebettet in die atemberaubenden Küstenhügel des Golfs von Aqaba - als neueste Ergänzung zu NEOM, der sich entwickelnden regionalen Entwicklung im Nordwesten Saudi-Arabiens.

Gidori liegt entlang der bezaubernden Küste des Golfs von Aqaba und vereint mühelos erstklassigen Golf und aktive Freizeit in einer ultramodernen Gemeinschaft für Gäste und Bewohner. Das progressive architektonische Herzstück ist ein am Strand gelegenes Gebäude mit spektakulärer Auskragung. Es wird 190 luxuriöse Apartments mit Meerblick sowie eine Auswahl an gastronomischen Erlebnissen, exklusiven Einzelhandelsgeschäften und Gartenflächen beherbergen.

Der 18-Loch-Championship-Golfplatz von Gidori zieht sich durch niedrige Hügel und Felsvorsprünge, fordert Golfer aller Könnensstufen heraus und bietet innovatives Design, exquisite Küstenansichten und fortschrittliche Technologie. Der elegante Clubhaus wird anspruchsvolle Gastfreundschaft für Spieler bieten, während die Golfakademie Expertenberatung und Coaching für das traditionelle Spiel sowie die nächste Generation von E-Sports anbieten wird.

Entlang des Golfplatzes befindet sich eine limitierte Serie von 200 individuell gestalteten und äußerst begehrten Privatvillen und Häusern. Besucher von Gidori können auch in einem 80-Zimmer-Boutique-Luxushotel übernachten, das eine Vielzahl einzigartig gestalteter Zimmer und distinctive zeitgenössischer Suiten bietet. Das Hotel umfasst Restaurants und Lounges, ein Wellness-Spa, ein Fitnessstudio, mehrere Swimmingpools und ein exklusives Theater für kuratierte Unterhaltung.

Die Umgebung von Gidori eignet sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, On- und Offroad-Radfahren und malerische Spaziergänge. Der Beachclub bietet entspannte Gastfreundschaft und Unterhaltung sowie eine umfangreiche Auswahl an Wassersportaktivitäten für alle Altersgruppen und Erfahrungsstufen. Bei Einbruch der Dunkelheit bieten Aussichtsplattformen unübertroffene Möglichkeiten zur Beobachtung des Sternenhimmels.

Im Einklang mit NEOMs Engagement für Umweltschutz und Innovation wird Gidori neue Standards für umweltverträgliche Küstenentwicklung setzen. Seine Enthüllung folgt auf die Ankündigung von NEOMs Sammlung nachhaltiger Küstentourismusziele, darunter Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor und Elanan.

Über NEOM

NEOM ist ein Beschleuniger des menschlichen Fortschritts und eine Vision davon, wie eine neue Zukunft aussehen könnte. Es ist eine Region im Nordwesten Saudi-Arabiens am Roten Meer, die von Grund auf als lebendiges Labor aufgebaut wird – ein Ort, an dem Unternehmertum die Weichen für diese neue Zukunft stellen wird. Es wird ein Ziel und ein Zuhause für Menschen sein, die große Träume haben und Teil des Aufbaus eines neuen Modells für außergewöhnliche Lebensqualität sein wollen, florierende Unternehmen schaffen und den Umweltschutz neu erfinden.

NEOM wird hypervernetzte, kognitive Städte, Häfen und Gewerbegebiete, Forschungszentren, Sport- und Unterhaltungsstätten sowie Touristenziele umfassen. Als Drehscheibe für Innovation werden Unternehmer, Wirtschaftsführer und Firmen kommen, um neue Technologien und Unternehmen auf bahnbrechende Weise zu erforschen, auszubrüten und zu kommerzialisieren. Die Bewohner von NEOM werden ein internationales Ethos verkörpern und eine Kultur der Erkundung, Risikobereitschaft und Vielfalt annehmen.

