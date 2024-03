London, 6. März 2024 (ots/PRNewswire) - Erstes 50-dB-Hybrid-AnC-Nackenband und

klassenbester ANC-Kopfhörer markieren den Beginn eines starken Produktangebots

für 2024



CMF, eine Untermarke von Nothing, hat heute die Einführung von Ohrhörern und

Neckband Pro angekündigt. In weniger als einem Jahr hat CMF by Nothing bewiesen,

dass großartiges Design und hohe Produktqualität nicht auf die

Premium-Preiskategorie beschränkt sind. Die ersten Produkte des Jahres 2024 sind

das Neckband Pro, das erste 50-dB-Hybrid-AnC-Gerät in dieser Kategorie, und die

Ohrhörer, die das beste ANC in diesem Preissegment bieten.







die großartiges Design für mehr Menschen zugänglich macht und ein

kompromissloses Nutzererlebnis in einem Segment bietet, das bisher oft

vernachlässigt wurde", sagt Akis Evangelidis, Mitbegründer von Nothing . " Die

Resonanz auf unsere Produkte der ersten Generation war erstaunlich, und sie

wurden schnell zu Bestsellern. Heute freuen wir uns, Ohrhörer und Neckband Pro

auf den Markt zu bringen, und noch mehr freuen wir uns auf alles, was noch

kommen wird ."



Ohrhörer - Klassenbeste für ANC



Aktive Geräuschunterdrückung



Mit einer Tiefe von 42 dB und einer Bandbreite von bis zu 2900 Hz sind die

Ohrhörer die besten ihrer Klasse (in diesem Preissegment), wenn es darum geht,

unerwünschte Geräusche zu unterdrücken. Wenn die Zeit gekommen ist, können die

Hörer die Welt wieder hereinlassen, indem sie den Transparenzmodus einschalten.

Vier HD-Mikrofone arbeiten mit der Clear Voice Technology und einem

fortschrittlichen Algorithmus zur Unterdrückung von Windgeräuschen, um klare und

deutliche Gespräche zu gewährleisten.



12,4 mm Bio-Faser-Treiber



Die Ohrhörer sind mit verbesserten akustischen Komponenten und der Ultra Bass

Technology 2.0 ausgestattet, um ein weitreichendes Klangbild mit tiefen Bässen,

ausgewogenen Mitten und ätherischen Höhen zu liefern. Digital verbessert mit der

patentierten Korrekturtechnologie Dirac OpteoTM und ausgestattet mit fünf

beliebten EQ-Einstellungen, die auf verschiedene Musikstile zugeschnitten sind,

für eine professionelle Abstimmung mit nur einem Fingertipp.



Batterie



Mit einer einzigen Batterieladung können Sie bis zu 8 Stunden ununterbrochen

Musik hören oder die Wiedergabezeit auf 35,5 Stunden verlängern, wenn Sie die

Ohrhörer mit der Ladehülle verwenden. Eine schnelle zehnminütige Aufladung

bringt den Nutzer 6,5 Stunden voran. Dies alles ist der großen 45-mAh-Batterie Seite 2 ► Seite 1 von 3

