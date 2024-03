Aktien New York Kurse ziehen wieder an - Powell und Crowstrike im Fokus Nach zwei Verlusttagen erholen sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte. In den USA zeichnen sich zwar nach wie vor keine raschen Zinssenkungen ab. Im Laufe des Jahres dürfte die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik aber lockern, bekräftigte deren Chef …