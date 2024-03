Kryptoprojekte, die an die Grenzen des Machbaren gehen, versetzen Investoren oft in Aufregung. Bitcoin Dogs ist da keine Ausnahme und geht als erster jemals auf der Bitcoin-Blockchain durchgeführter Presale in die Geschichte ein. Es ist keine Überraschung, dass es so gut läuft, vor allem, da nach nur 3 Wochen des 30-tägigen Presales, der am 15. März endet, bereits $6,8m eingenommen wurden.

Der Presale läuft schneller als ein hungriger Terrier und Zehntausende von Investoren haben sich mit dem 0DOG Token von Bitcoin Dogs eingedeckt, um den diesjährigen Bull Run zu gewinnen. Aber was macht Bitcoin Dogs so einzigartig und warum könnte es einer der heißesten Kryptos 2024 werden? Tauchen wir ein.

Die epische Wachstumsgeschichte von Bitcoin Dogs

Bitcoin Dogs hat als erster Bitcoin-Presale für Aufsehen gesorgt und nutzt das Bitcoin-Netzwerk, um seinen BRC-20-basierten 0DOG-Token vorzustellen. Hier ist ein schönes, buntes Video, das alles erklärt.

Aber das ist nur der Token. Ein weiterer Leckerbissen ist die Einführung eines exklusiven NFT-Drops im zweiten Quartal dieses Jahres. Diese NFTs bestehen aus 10.000 virtuellen Pupperinos, die durch die beispiellose Magie der Ordinals auf die Bitcoin-Blockchain geätzt werden - ein Markt, der allein im Dezember 2023 ein atemberaubendes Handelsvolumen von 850 Millionen Dollar verzeichnete. Wahnsinn.

Es ist ein spektakuläres und farbenfrohes Fest der Bitcoin-Afficionados, die den boomenden Bitcoin-Ordinals-Sektor anführen. Und da es sich um den ersten Presale handelt, der jemals auf der OG Blockchain abgehalten wurde, bezeichnen viele Bitcoin Dogs als einen Meilenstein in der Geschichte der Kryptowährung. Es wird gemunkelt, dass die Bewegung eine Welle von Bitcoin-Presales auslösen könnte, so dass 0DOG-Presale-Investoren die ersten sein könnten, die im Jahr 2024 explosive Gewinne erzielen.

Warum Bitcoin Dogs?

Nachdem Bitcoin die $50.000 Marke durchbrochen und eine Marktkapitalisierung von $1 Billion erreicht hat, sind BRC-20 Token und Bitcoin Ordinals die heißesten Neuzugänge in der Kette. Dabei handelt es sich nicht um die altbekannten ERC-20-Token, sondern um einen neuen Sektor, der die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Anerkennung des Bitcoin-Netzwerks nutzt, um unglaubliche Dinge zu tun - Gaming, NFTs und sogar DeFi.

Inmitten des Hypes gibt Bitcoin Dogs 900 Millionen 0DOG-Token heraus - die Anzahl der Hunde auf dem Planeten Erde - die als goldenes Ticket zu einer exklusiven Sammlung von NFTs und einem nostalgischen, aber hochmodernen Play-to-Earn-Spiel dienen. Stellen Sie sich eine Mischung aus Tamagotchi und Axie Infinity vor, in der Sie Ihre digitalen Welpen pflegen, aufleveln und für PVP-Ruhm aufrüsten können, während Sie ein paar 0DOG-Münzen verdienen.