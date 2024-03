Powell hob hervor, dass die Entscheidung über Zinssenkungen mit großer Sorgfalt getroffen werden muss, um ein Wiederaufflammen der Inflation zu verhindern und gleichzeitig die wirtschaftliche Expansion nicht zu gefährden. Die US-Wirtschaft zeigt sich überraschend robust, mit einer Arbeitslosenquote, die seit zwei Jahren unter vier Prozent liegt. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass eine zu straffe Geldpolitik den Wirtschaftsaufschwung schädigen könnte.

Die Finanzmärkte erwarten eine erste Zinssenkung Mitte des Jahres, doch Powell betonte die Unsicherheit der wirtschaftlichen Aussichten und die Notwendigkeit, das Zwei-Prozent-Inflationsziel der Fed sicher zu erreichen, bevor weitere Schritte unternommen werden. Trotz der Annäherung einiger Inflationsmaße an das Ziel der Fed bleibt die Wirtschaftslage ungewiss. Neuere Daten liefern ein gemischtes Bild: Einerseits gibt es Anzeichen für eine mögliche "sanfte Landung" der Wirtschaft, andererseits zeigen andere Indikatoren, wie steigende Wohnkosten, dass die Inflation in einigen Bereichen hartnäckig bleibt.

Powells Aussagen sind besonders relevant im Kontext des bevorstehenden Präsidentschaftswahljahres in den USA, in dem die Inflation und die Wirtschaftspolitik der Fed zentrale Themen sein dürften. Die Entscheidungen der Fed könnten ausschlaggebend dafür sein, ob die Wahl in einem Umfeld niedriger Inflation und Arbeitslosigkeit sowie sinkender Zinssätze stattfindet, was typischerweise den Amtsinhaber begünstigt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

