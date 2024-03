Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) - Rund um den Equal Pay Day, der in Deutschland am heutigen 6.März stattfindet, und den Weltfrauentag am 8. März stehen Themen wieEntgeltgerechtigkeit und finanzielle Freiheit für Frauen im Fokus. Vor diesemHintergrund hat J.P. Morgan Asset Management in einer Umfrage Zukunftsszenarieneruiert, die Frauen besondere Sorge bereiten. Die Angst vor Altersarmut istdemnach bei Frauen am größten: Mit 48 Prozent sieht jede zweite Frau das ThemaAltersarmut als sehr bedrohlich an, weitere 36 Prozent halten diese fürbedrohlich. Weitere Themen, die Frauen als sehr bedrohlich einschätzen, sindInflation, geopolitische Krisen sowie die Kosten für Energie.Diese Ergebnisse stammen aus dem Finanzbarometer Deutschland, für dasrepräsentativ je 1.000 Frauen und Männer in Deutschland befragt wurden. FürBeatrix Vogel , Head of Marketing & PR in Deutschland und Österreich bei J.P.Morgan Asset Management, ist dies ein sehr klares Zeichen dafür, dass Frauenihre finanzielle Situation als unzureichend einschätzen. "Mit Blick auf ihreFinanzen bleibt für Frauen das Thema 'Gender Pay Gap' relevant, da sie nach wievor bei vergleichbarer Position weniger Gehalt bekommen als ihre männlichenKollegen. Gleichzeitig müssen die in den letzten zwei Jahren stark gestiegenenKosten wie insbesondere hohe Energiepreise kompensiert werden", kommentiertBeatrix Vogel. Damit rücke das Thema Geldanlage - und insbesondere wieinvestiert wird - stärker in den Fokus. Denn die Art und Weise, also ob und wieFrauen heute investieren, entscheidet über die finanzielle Freiheit im Alter.Sorge um Altersarmut ist bei Frauen deutlich ausgeprägterBeim Blick auf die Sorge vor Altersarmut fällt auf, dass sich Männer deutlichweniger davon betroffen fühlen. Während 48 Prozent der Frauen Altersarmut fürsehr bedrohlich halten, sind dies nur 38 Prozent der Männer. "Bei keinem anderender abgefragten Bedrohungsszenarien ist der Unterschied zwischen Frauen undMännern so groß wie beim Thema Altersarmut", unterstreicht Beatrix Vogel. Soliegt bei den Männern die Sorge vor Energiekosten tatsächlich gleichauf mit derSorge vor Altersarmut. Bei Frauen folgt bei den sehr bedrohlichen SzenarienInflation mit 42 Prozent, vor geopolitischen Krisen/Krieg mit 40 Prozent sowieden Kosten für Energie (38 Prozent). Mit jeweils 33 Prozent folgen die Sorgenvor Klimawandel sowie vor sozialer Ungerechtigkeit. "Die Sorge vor Altersarmutdürfte sich in nicht unerheblichem Maße aus den Sorgen vor Inflation sowie hohen