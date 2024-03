Barcelona, Spanien (ots) - Bei der diesjährigen Verleihung der GSMA (die globale

Industrievereinigung der Mobilfunkanbieter) GLOMO Awards wurden insgesamt sieben

Huawei-Lösungen für die Mobilfunkbranche mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.

Über 200 unabhängige Jurorinnen und Juroren - bestehend aus Branchen- und

Fachexpert:innen, Analyst:innen, Journalist:innen und Akademiker:innen -

bewerteten die präsentierten Lösungen und Projekte. Gesponsert wurde der Preis

in diesem Jahr u.a. von KPMG, Snowflake, PwC oder Microsoft. Ausgewählt wurden

diejenigen, die einen ernstzunehmenden und zukunftsträchtigen Beitrag zur

digitalen Industrie leisten. Huaweis Lösungen standen insgesamt 28 Mal auf der

Nominiertenliste.



Huawei wurde in diesem Jahr für die sieben folgenden Lösungen und Projekte mit

dem GLOMO Award ausgezeichnet:





Die Green Antenna Series von Huawei gewinnt den Preis für die beste mobileNetzwerkinfrastrukturDie Green Antenna Series von Huawei unterstützt Netzbetreiber weltweit dabei,den Aufbau ihrer 5G-Netze zu vereinfachen und gleichzeitig die Energieeffizienzund Leistung zu maximieren. Die Huawei-Antennenserie umfasst die Eco-Antenne,Hertz-Antenne, BladeAAU-Antennen sowie die X2-Antenne. Dank Huaweis proprietärerSDIF- und Meta-Lens-Technologien erhöht sich die Effizienz der Antennen um 25Prozent. Die für die Herstellung der Antennen verwendete Laserschweißtechnologievermeidet Wasserverbrauch und Luftverschmutzung und reduziert damit negativeUmweltauswirkungen.Die Antennen wurden bisher in mehr als 75 Ländern eingesetzt. Live-Netzwerktestszeigen, dass sich der Energieverbrauch der Basisstationen mit solchen Antennenwährend der Stoßzeiten um bis zu 26 Prozent reduziert.Weitere Informationen unter Huawei Green Antenna Series Wins GSMA GLOMO Awardfor 'Best Mobile Network Infrastructure'(https://www.huawei.com/en/news/2024/2/green-antenna-series-glomo)Huaweis "0 Bit 0 Watt"-Lösung gewinnt Preis für den besten Durchbruch in derMobilfunktechnologie"0 Bit 0 Watt" sind Energiesparlösungen für drahtlose Netzwerke und dasentsprechende Equipment. Dank dieser Upgrades können Geräte, genauer gesagt dieAktivantennen (Active Antenna Unit, AAU) in einen Ruhezustand versetzt und beiBedarf wieder aufgeweckt werden. So kann der Energieverbrauch auf fast 5 Wattreduziert werden. Außerdem kann die Abschaltquote von RF-Modulen 99 Prozenterreichen. Mit der Lösung sollen die Energieeffizienzbemühungen innerhalb derBranche unterstützt und vorangetrieben werden.