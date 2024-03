Seite 2 ► Seite 1 von 2

New York, 6. März 2024 (ots/PRNewswire) - Narwal (https://bit.ly/3voj4k0) , einführender Innovator im Bereich der Haushaltsroboter, ist bereit, dieReinigungsbranche mit der bevorstehenden Einführung des Narwal Freo X Ultra zurevolutionieren. Der Freo X Ultra wurde zum ersten Mal auf der CES vorgestelltund erregte sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und erhielt vielBeifall und renommierte Auszeichnungen. Der Freo X Ultra wurde von angesehenenMedien für seine fortschrittlichen Funktionen und seine außergewöhnlicheLeistung mit zahlreichen "Best of CES 2024"-Auszeichnungen bedacht und ist absofort im Handel erhältlich."Narwal hat sich der Herstellung von Produkten verschrieben, die den Nutzernaußergewöhnliche Leistung bei minimalem Wartungsaufwand bieten. Mit dieserVerpflichtung im Hinterkopf haben wir den Narwal Freo X Ultra entwickelt, um diehäufigsten Probleme bei der Haushaltsreinigung zu lösen," sagt Junbin Zhang,Gründer und Geschäftsführer von Narwal Robotics. "Deshalb haben wir Merkmale wiedie zertifizierte verwicklungsfreie Bürste und eine beeindruckende Saugleistungvon 8200 Pa eingeführt, zusammen mit einer innovativen, in sich geschlossenenStaubaufbereitungslösung, die die Selbstentleerung der Station auf eine neueStufe hebt. Diese Fortschritte sorgen dafür, dass sich die Nutzer nicht mehr mitHaarknoten und Schmutz herumschlagen müssen, sondern sich voll und ganz auf ihrepersönliche Zeit konzentrieren können, ohne sich Sorgen machen zu müssen."Entdecken Sie, wie der Narwal Freo X Ultra neue Maßstäbe in Sachen Komfort undLeistung setzt und die Art und Weise der Haushaltspflege neu definiert.- Neue Maßstäbe bei der SaugkraftMit einer Gebläsedrehzahl von bis zu 60.000 Umdrehungen pro Minute liefert dasU-förmige Luftkanaldesign eine unvergleichliche Saugleistung von 8.200 PA (XUltra), was sie zu den leistungsstärksten Roboterstaubsaugern auf dem Marktmacht.- Zertifizierte Zero-Hair-Tangling-TechnologieNarwal führt eine schwebende Bürste ein, die das Verheddern von Haarenverhindert und eine effiziente Reinigung gewährleistet. Zertifiziert von deninternational renommierten Prüfinstituten SGS und TÜV Rheinland, um 99,56% derHaare zu erfassen und 0% zu verheddern.- Geschlossene Lösung zur StaubbehandlungDas U-Pipe-Luftstromsystem des Freo X Ultra steigert die Effizienz des Gebläsesum 30 % und ermöglicht es, den Staub auf kleinstem Raum zu komprimieren und biszu 7 Wochen lang zu speichern.- DirtSense(TM) Technologie für hocheffizientes BodenwischenMithilfe von KI und optischer Technologie erkennt DirtSense(TM) verschmutzte