NEW YORK (dpa-AFX) - Den Papieren des US-Spezialisten für Cybersicherheit Crowdstrike ist nach einem starken Quartalsbericht am Mittwoch ein neues Rekordhoch gelungen. Der bisherige Höchststand der Papiere wurde locker übertroffen, auch wenn sich das Anfangsplus von bis zu 22 Prozent etwas auf 16 Prozent abschwächte. Zeitweise lag der Kurs bei mehr als 360 US-Dollar.

Die Nachrichten stützten in den IT-, Software- und Chipsektoren die Kurse, nachdem die ganze Technologiebranche am Vortag noch deutlich unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte. Für die größten Vortagsverlierer Salesforce und Intel ging es nun um bis zu 2,8 Prozent nach oben. Im Dow gewannen auch die IBM -Aktien fast zwei Prozent an Wert.