LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis setzt seinen Höhenflug fort. Am Mittwoch kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis zu 2149 US-Dollar und damit so viel wie noch nie. Der historische Höchststand vom Vortag wurde um etwa acht Dollar übertroffen. In Euro bewegte sich der Goldpreis zur Wochenmitte in der Nähe seines Rekordhochs vom Dienstag bei 1974 Euro.

Nach einem verhaltenen Jahresstart hat sich Gold zuletzt deutlich verteuert. Seit Ende Februar beträgt der Zuwachs mehr als 100 Dollar. Als ein Grund für die Preissteigerungen gilt die Suche nach sicheren Anlagehäfen angesichts hoher geopolitischer Risiken. Hinzu kommt die Aussicht auf Zinssenkungen durch große Notenbanken wie die US-Notenbank Fed oder die Europäische Zentralbank (EZB). Der Nachteil der zinslosen Goldanlage wird dadurch kleiner./bgf/jsl/jha/