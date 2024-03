FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich auch am Mittwoch dicht unter seinem Rekordhoch gehalten. Die Anleger blieben zuversichtlich, hielten sich zugleich aber mit Engagements zurück. Jobdaten aus der US-Privatwirtschaft und auch die mit Spannung erwartete Rede von Jerome Powell, dem Präsidenten der US-Notenbank, brachten keine nachhaltigen Impulse. Nun rückt die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Fokus. Am Donnerstag entscheiden die Euro-Währungshüter über die Höhe der Leitzinsen, an der sich vorerst aber wohl nichts ändern dürfte. Gehofft wird vielmehr auf Hinweise, wann mit dem Beginn einer Lockerung zu rechnen ist.

Der deutsche Leitindex schloss mit 0,10 Prozent im Plus auf 17 716,71 Punkte. Der MDax legte um 0,63 Prozent auf 26 159,91 Punkte zu.