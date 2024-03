LOON-PLAGE, Frankreich, 6. März 2024 (ots/PRNewswire) - Aluminium Dunkerque SAS

("AD") und seine unmittelbare Muttergesellschaft Aluminium Dunkerque Industries

France SAS ("ADIF") haben gestern neue Bankkreditfazilitäten im Gegenwert von

375 Millionen USD abgeschlossen und finanziert. Diese Fazilitäten refinanzieren

die zuvor finanzierten Schulden von AD und ADIF vollständig.



Nachhaltigkeit ist eine der Hauptprioritäten des Unternehmens Aluminium

Dunkerque. Die neuen Darlehensfazilitäten beinhalten Zinsvergünstigungen für AD

und ADIF, wenn bestimmte Umweltkriterien erfüllt werden, darunter die

Verringerung von Kohlenstoffemissionen und Wasserverbrauch.





Lead Arranger, Koordinator und Nachhaltigkeitskoordinator für die neuenFazilitäten ist die Societe Generale, die einen Club europäischer undamerikanischer Geschäftsbanken anführte.AD hat eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 125 Mio. USD miteiner Laufzeit von 4 Jahren und einem variablen Zinssatz abgeschlossen, die inUS-Dollar, Euro und Akkreditiven verfügbar ist.ADIF hat ein neues variabel verzinsliches Darlehen über 250 Mio USD mit einerLaufzeit von 5 Jahren aufgenommen, das teilweise in US-Dollar und teilweise inEuro finanziert wird. Die zuvor von ADIF im Oktober 2021 ausgegebenen Anleihen wurden vollständig zurückgezahlt.Guillaume de Goÿs, der Vorstandsvorsitzende von AD und ADIF, kommentierte: "Umunsere Expansion fortzusetzen und vor dem Hintergrund weltweit steigenderZinssätze freuen wir uns sehr, dass wir eine umfassende Refinanzierung desGeschäfts am Markt abschließen konnten. Wir schätzen die Zusagen aller neuenFinanzinstitute unter der Führung der Societe Generale sehr, was für dieführende Marktposition von Aluminium Dunkerque in Europa spricht, sowohl waseffiziente, kostengünstige Betriebsabläufe als auch niedrigeKohlenstoffemissionen betrifft. Die neue revolvierende Kreditfazilität von ADerhöht die Liquidität sowie die finanzielle und operative Flexibilität von ADerheblich."Informationen zu Aluminium Dunkerque : Das 1991 gegründete Unternehmen AluminiumDunkerque gehört zu den größten Aluminiumhütten in Europa und ist auf dieHerstellung von Aluminiumbrammen und -barren spezialisiert, die in derTransport-, Automobil-, Verpackungs-, Bau- und Konstruktionsindustrie verwendetwerden. Aluminium Dunkerque hat eine nominelle Produktionskapazität von 286.000Tonnen pro Jahr, einen Jahresumsatz von etwa 800 Millionen Dollar und über 700Vollzeitbeschäftigte. Aluminium Dunkerque ist im Besitz von American IndustrialPartners Capital Fund VII, L.P. und Mitgliedern des operativen Managements.Weitere Informationen über Aluminium Dunkerque finden Sie unterhttp://www.aluminiumdunkerque.fr .mailto:guillaume.foucault@corpcom.frKontakt:Guillaume FoucaultCORPCOMguillaume.foucault@corpcom.fr+33 (6) 52-11-37-65