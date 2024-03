NEW YORK, 6. März 2024 /PRNewswire/ -- Catalyst, eine globale gemeinnützige Organisation, die sich auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Integration am Arbeitsplatz konzentriert, gab heute bekannt, dass ihr Vorstand Jennifer McCollum mit Wirkung vom 1. April zur neuen Präsidentin und Geschäftsführerin gewählt hat.

Expertin für die Förderung von Frauen in Führungspositionen und die Gleichstellung der Geschlechter wird Leiterin der globalen Organisation für die Integration am Arbeitsplatz

„Jennifers Karriere war darauf ausgerichtet, den Status quo für Frauen am Arbeitsplatz herauszufordern und zu verändern - eine berufliche Expertise und persönliche Leidenschaft, die die Mission von Catalyst widerspiegelt", sagte Julie Sweet, Geschäftsführerin von Accenture und Vorstandsvorsitzende von Catalyst. „Mit ihrer Eignung, ihrem Einblick und ihrer Erfolgsbilanz bei der Ausweitung der Wirkung missionsorientierter Organisationen wird Jennifer dazu beitragen, Catalyst zu neuen Höhen zu führen."

„Es ist eine Ehre, in diesem entscheidenden Moment für die Gleichstellung der Geschlechter zu Catalyst zu stoßen", sagte McCollum. „Ich bewundere seit langem den Auftrag und die Wirkung der Organisation und freue mich darauf, zusammen mit den engagierten Mitarbeitern, dem Vorstand und den Unterstützern von Catalyst eine entscheidende Rolle im nächsten Kapitel zu spielen."

McCollum war zuletzt Geschäftsführerin von Linkage, Inc., einem SHRM-Unternehmen, das sich der Förderung von Frauen verschrieben hat und regelmäßig zu den Top-20 der globalen Führungskräfteentwicklung zählt. Bevor sie zu Linkage kam, verbrachte McCollum ein Jahrzehnt mit dem Aufbau von Unternehmen bei Corporate Executive Board (CEB), jetzt Gartner, und Korn Ferry. Bei CEB leitete sie das Produktmanagement im Bereich Führung und entwickelte innovative Lösungen, die Unternehmen bei der Auswahl, Entwicklung und Platzierung von Führungskräften auf allen Ebenen unterstützen. Außerdem leitete sie die CEB Leadership Academies, die mehr als 30.000 Fachleute in 2.100 Unternehmen in 50 Ländern ausgebildet haben.

Als landesweit anerkannte Rednerin, Beraterin, Coach und Autorin ist McCollum eine Vordenkerin mit aktuellem und relevantem Fachwissen über die Schließung der Kluft zwischen den Geschlechtern, warum die effektivsten Führungskräfte integrative Führungskräfte sind und wie man die Inklusion für Führungskräfte und Organisationen entmystifiziert. Ihr Buch, In Her Own Voice: A Woman's Rise to CEO, wurde bei seiner Veröffentlichung 2023 ein Amazon-Bestseller.

McCollum ist die sechste Geschäftsführerin in der 62-jährigen Geschichte von Catalyst und tritt die Nachfolge von Lorraine Hariton an, die in den Ruhestand gehen wird.

„Lorraine hat in den fünfeinhalb Jahren ihrer Führungstätigkeit einen enormen Einfluss auf Catalyst ausgeübt und das Engagement von Catalyst für die Förderung von Frauen jeden Tag gelebt", sagte Sweet. „Wir wünschen ihr für ihren Ruhestand das Allerbeste, da sie dazu beigetragen hat, ein noch stärkeres Fundament bei Catalyst aufzubauen."

Catalyst ist eine globale gemeinnützige Organisation, die von vielen der mächtigsten Geschäftsführer*innen und führenden Unternehmen der Welt unterstützt wird, um den Aufbau von Arbeitsplätzen zu fördern, die für Frauen geeignet sind. Catalyst wurde 1962 gegründet und treibt den Wandel durch herausragende Vordenker, umsetzbare Lösungen und eine engagierte Gemeinschaft multinationaler Unternehmen voran, um den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen zu beschleunigen und zu fördern - denn Fortschritt für Frauen ist Fortschritt für alle.

