Streik im Güterverkehr der Deutschen Bahn angelaufen Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn hat am Mittwochabend im Güterverkehr des Konzerns begonnen. "In den ersten Bereichen der DB Cargo ist der Streik angelaufen", sagte ein Sprecher auf Anfrage. Der Ausstand soll am …