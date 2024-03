WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 3390,45 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,53 Prozent auf 1706,68 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben. Im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag und des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag dürften viele Anleger abwarten agieren.

Gut gesucht waren in Wien die Aktien des Caterers DO&CO und legten 4,8 Prozent zu. Unter den weiteren Tagesgewinnern fanden sich BAWAG und Lenzing mit einem Plus von jeweils gut zwei Prozent.