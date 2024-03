Fed-Chef Powell verweigert Aussage, Nvidia zieht Aktienmärkte!

Fed-Chef Powell hat heute bei seinem Auftritt vor dem US-Abgeordnetenhaus faktisch die Aussage verweigert, indem er fast im Wortlaut seine Aussagen bei der letzten Pressekonferenz Ende Januar wiederholt hat - und das obwohl seitdem durchaus einiges passiert ist (vor allem höher als erwartete Inflations-Daten). Powell will sich offensichtlich so wenig festlegen wie möglich, wann und ob die Fed die Zinsen senkt. Nach den Verlusten der US-Aktienmärkte gestern heute steigende Kurse an der Wall Street, wieder einmal angeführt von Nvidia - während die "Problemkandidaten" Apple, Tesla und Google weiter schwächeln. Seit Ende Oktober hat Nvidia 1,2 Billionen Dollar an Marktkapitalisieruung hinzugewonnen (entspricht etwa dem BIP Mexikos)..

