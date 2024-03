Kohler, Wisconsin, 6. März 2024 (ots/PRNewswire) - Kohler, eine globale

"Mit Formation 02 wird unsere erfolgreiche Partnerschaft mit SR_A und Dr. SamuelRoss fortgesetzt. Sie überrascht mit einem innovativen Design und unterstreichtdie langjährige Erfahrung von Kohler in Sachen Design und Innovation", so ScottEdmunds, VP von Kohler Marketing. "Formation 02 vereint unser industriellesKnow-how und unsere technologische Kompetenz mit unserem festen Glauben an dieKraft der Kreativität, die den Fortschritt herausfordert und vorantreibt."DESIGNInspiriert von der Geschwindigkeit und Kraft von Wasser in der Natur, geht dieFormation 02 mit ihrer kantigen Silhouette neue Wege in der Designsprache. Durchden Einsatz einzigartiger Guss- und Werkzeugtechniken weist der Sockel derToilette markante Farben, Kanten und Winkel auf, die im Kontrast zu denintegrierten weichen, zylindrischen Formen stehen.Mit diesem neuen Design und der Armatur Formation 01 möchte Ross die Bewegungund das Erleben von Wasser verstärken, indem er inmitten alltäglicherGegenstände und Rituale einen Ort des Nachdenkens bietet.Samuel Ross über das Design: "Wir orientieren uns weiterhin an der Kraft derNatur und an den Meisterleistungen der Industrietechnik. Sei es durch dieeinzigartigen Verzierungen der Wasserzeichen oder durch die Kraft der Natur, dasMaterial umzugestalten. Formation 02 erinnert Sie an die Reise, die das Wasserantreten muss."TECHNIK & FARBEFormation 02 ist ein Beispiel für Innovation in der Kategorie der intelligentenToiletten und stellt eine neue Design-Silhouette für die Eir Smart Toilet von