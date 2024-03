ZUG, Schweiz, 6. März 2024 /PRNewswire/ -- Arf, eine globale Plattform für Transaktionsdienstleistungen an der Schnittstelle zwischen Web3 und traditionellem Finanzwesen, gab bekannt, dass sie ein Onchain-Liquiditätsvolumen von 1 Milliarde US-Dollar zur Unterstützung des globalen Zahlungsverkehrs überschritten hat. Dieser Meilenstein unterstreicht die kategoriedefinierende Führungsrolle von Arf mit seiner einzigartigen Mischung aus Blockchain-gestützten Lösungen für globale Finanzinstitute.

„Arf wurde mit dem Ziel gegründet, die Grenzen des bestehenden Finanzrahmens durch die Anwendung innovativer Technologien zu überwinden. Unsere Vision besteht darin, Innovation und regulatorische Entwicklung zu fördern, indem wir reale Probleme angehen, mit dem letztendlichen Ziel, den Grundstein für ein Finanzsystem zu legen, das im nächsten Jahrzehnt für Milliarden von Menschen zugänglich und nutzbar ist", so Ali Erhat Nalbant, Mitbegründer und Geschäftsführer von Arf.

Mit bahnbrechenden Lösungen die Herausforderungen des globalen Zahlungsverkehrs meistern

Um eine ausreichende Liquidität für globale Transaktionen zu gewährleisten, sind die Finanzinstitute auf ihr eigenes Eigenkapital oder auf Kredite von Kreditgebern angewiesen. Diese Praktiken schränken jedoch ihre Kapitalstrukturen ein und stellen Opportunitätskosten für wachsende Transaktionsvolumina dar. Auch Kreditgeber wie Banken haben Probleme bei der Finanzierung von Finanzinstituten, da es ihnen an operativer Transparenz und einem soliden Risikomanagement mangelt.

Als Antwort auf diese Herausforderungen in der globalen Zahlungsverkehrsbranche hat Arf die weltweit erste RWA-basierte Betriebskapitallösung für globale Transaktionen eingeführt. Arf Liquidity bringt Internet-Geschwindigkeit in den internationalen Zahlungsverkehr und schließt mit Hilfe der Blockchain-Technologie eine Liquiditätslücke von 4 Billionen Dollar. Mit der Unterstützung von Stellar steht Arf an vorderster Front, wenn es darum geht, den Zugang zum globalen Finanzsystem zu verbessern und den praktischen Wert von Blockchain bei der Lösung realer finanzieller Herausforderungen unter Beweis zu stellen.