WASHINGTON (dpa-AFX) - Die ökonomische Lage in den USA hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed ein wenig verbessert. Die wirtschaftliche Aktivität habe leicht zugelegt, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Im vorherigen Bericht hatte sie noch von einer wenig veränderten Aktivität gesprochen.

Die privaten Konsumausgaben seien überwiegend etwas zurückgegangen, heißt es in dem Bericht. Das Beschäftigungsniveau habe etwas zugenommen. Das Angebot an Arbeitskräften habe sich weiter verbessert. Es sei einfacher geworden freie Stellen zu besetzen. Die Löhne seien weiter gestiegen. In mehreren Distrikten der Fed habe das Lohnwachstum sich jedoch abgeschwächt.