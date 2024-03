Hewatele, ein Hersteller von medizinischem Sauerstoff in Kenia, hat ein Finanzierungspaket in Höhe von 20 Millionen US-Dollar von der U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Finnfund, Soros Economic Development Fund (SEDF), UBS Optimus Foundation und Grand Challenges Canada erhalten.

Hewatele wird die aufgenommenen Fremd- und Eigenkapitalmittel zur Finanzierung des Baus einer hochmodernen kryogenen medizinischen Flüssigsauerstoff-Luftzerlegungsanlage im Tatu Industrial Park verwenden. Die Anlage, die Ende des ersten Quartals 2025 in Betrieb genommen werden soll, wird die erste moderne Anlage zur Herstellung von Flüssigsauerstoff in Ostafrika in den letzten 60 Jahren sein und dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach medizinischem Flüssigsauerstoff in Gesundheitseinrichtungen in Kenia, Uganda und Nordtansania zu decken.

„Die Investition von Hewatele, die von den weltweit führenden Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und Stiftungen unterstützt wird, stellt eine Umgestaltung des Gesundheitswesens in Kenia und ganz Ostafrika dar", sagte David Karimi, stellvertretender Landesleiter Kenia bei Rendeavour, dem Eigentümer und Entwickler von Tatu City.

Dr. Bernard Olayo, Gründer von Hewatele, sagte: „Diese medizinische Sauerstoffanlage ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einem nachhaltigen und erschwinglichen Zugang zu medizinischem Sauerstoff. Die erhöhte Produktionskapazität hier in Tatu City wird die Erschwinglichkeit von Sauerstoff verbessern, insbesondere für die Gesundheitsversorgung von Müttern und Kindern, und die Unterstützung der medizinischen Grundversorgung verbessern."

Nach Angaben des kenianischen Gesundheitsministeriums ist die Nachfrage nach medizinischem Sauerstoff seit der COVID-Pandemie erheblich gestiegen, von 410 Tonnen pro Monat auf 880 Tonnen pro Monat. Infolgedessen kommt es in kenianischen Krankenhäusern häufig zu unvorhersehbaren Lieferungen, höheren Preisen und teuren Transportkosten für medizinischen Sauerstoff. Aufgrund der hohen Produktionskosten und der uneinheitlichen Liefer- und Lagermöglichkeiten ist medizinischer Sauerstoff in Afrika südlich der Sahara in der Regel acht- bis zehnmal so teuer wie in Europa und Nordamerika. Die Anlage von Hewatele wird die Produktion von medizinischem Sauerstoff um mindestens 20 Tonnen pro Tag steigern und die Kosten für die Kunden im ländlichen und städtischen Gesundheitswesen um bis zu 30 % senken. Die Verbesserung des Zugangs zu Sauerstoff und die Verabreichung von Sauerstoff können die Sterblichkeitsrate von Kindern durch Lungenentzündung um 35 % senken und die Notlage des Fötus lindern und Leben retten, wenn sie Frauen während der Schwangerschaft verabreicht werden.