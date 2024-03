GENF, 6. März 2024 /PRNewswire/ -- YouHodler, eine in der Schweiz ansässige Web3-Fintech-Plattform, kündigte heute eine spannende Partnerschaft mit Lightspark an, um die innovative Universal Money Addresses (UMA)-Technologie in seine Suite von Web3-Finanzlösungen für Verbraucher und Unternehmen einzubinden. Diese bahnbrechende Integration, die heute auf dem Web3 Banking Symposium 2024 offiziell vorgestellt wurde, wird die Online-Zahlungen auf und von der YouHodler-Plattform nahezu sofort optimieren. YouHodler ist ein wichtiges europäisches Finanzinstitut, das UMA einführt.

Schneller und sicherer Online-Zahlungszugang für Nutzer in ganz Europa und weltweit

UMA stellt einen bedeutenden Fortschritt im internetbasierten Zahlungsverkehr dar und bietet einen Open-Source-Standard, der von Menschen lesbare Lightning-Adressen mit globalen Echtzeit-Zahlungsschienen verbindet. Diese Integration erleichtert das Senden von Geld an oder von der YouHodler-Plattform, ob Fiat oder Krypto, so mühelos wie das Senden einer E-Mail. Es nutzt auch das Bitcoin Lightning Network für die globale Abwicklung, was nahezu sofortige, sichere und universell zugängliche Zahlungen in jeder Währung der Wahl des Nutzers gewährleistet.

Die Registrierung für den UMA-Zugang als Frühbucher ist ab sofort auf der YouHodler-Plattform möglich, wo Kunden bereits vor der vollständigen Integration ihre individuellen UMA-Adressen anfordern können. YouHodler hat sich in Zusammenarbeit mit Lightspark dazu verpflichtet, alle technischen Konfigurationen abzuschließen und die UMA-Funktionalitäten bis zum 1. Mai 2024 für alle registrierten YouHodler-Kunden freizugeben.

„UMAs verändern die Art und Weise, wie Geld weltweit verschickt werden kann – sie machen das Versenden von Geldern so einfach wie das Versenden einer E-Mail oder einer SMS. Wir bei YouHodler haben uns verpflichtet, innovative Lösungen zu liefern, um alle Vorteile von Krypto und Blockchain auf den traditionellen Finanzmarkt zu bringen", sagte Ilya Volkov, CEO und Mitbegründer von YouHodler. „Die Integration ermöglicht es uns, unser Angebot an Web3-Fintech-Lösungen zu erweitern und die wachsende Nachfrage unserer Nutzer nach intuitiven, schnellen und sicheren Zahlungslösungen zu erfüllen. Unsere Partnerschaft mit Lightspark, einem Vorreiter im Bereich der Online-Zahlungstechnologie, stellt sicher, dass unsere Plattform an der Spitze der Web3-Fintech-Innovationen bleibt."

David Marcus, Mitbegründer und CEO von Lightspark, erklärte: „Wir freuen uns, mit YouHodler zusammenzuarbeiten, um UMAs mehr Europäern zugänglich zu machen. YouHodler ist eine innovative Kraft in der Welt der Web3-Fintechs, und diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere gemeinsame Mission, alltägliche Transaktionen schneller, einfacher und sicherer für das vernetzte Finanzsystem von heute zu machen."

YouHodlers umfassendes Angebot an Web3-Fintech-Dienstleistungen ist in mehr als 60 Ländern weltweit verfügbar und soll eine nahtlose Verbindung zwischen Fiat- und Krypto-Finanzdienstleistungen ermöglichen. Das Unternehmen bietet auch Unternehmenslösungen an, die es Unternehmen ermöglichen, ihr Angebot mit der Unterstützung der fortschrittlichen Technologie von YouHodler zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.youhodler.com/.

Das Web3 Banking Symposium, das von der Crypto Valley Association in Zusammenarbeit mit YouHodler organisiert wird, zielt darauf ab, den innovativen Dialog zwischen kryptofreundlichen Banken und konformen Blockchain-Dienstleistern zu fördern. Im Rahmen von Podiumsdiskussionen, Präsentationen und Seminaren sprechen Branchenexperten und Führungskräfte aus der Wirtschaft einige der dringendsten Herausforderungen in Bereichen wie Recht und Regulierung, Geldwäsche und Compliance, Buchhaltung, Infrastruktur und Produktentwicklung an. Weitere Informationen finden Sie unter https://cryptovalley.swiss/web3-banking-symposium/.

Informationen zu YouHodler

YouHodler ist eine in der Schweiz ansässige Web3-Plattform, die innovative Fintech-Lösungen bereitstellt, die Fiat- und Krypto-Finanzdienstleistungen mit Einfachheit, Effizienz und Transparenz verbinden. Das umfassende Angebot umfasst Krypto-Kredite, Krypto-Belohnungskonten, innovative Krypto-Multiplikatoren und einen universellen Währungsaustausch. Die Plattform lässt sich aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit intuitiv von Privatpersonen nutzen, bietet aber gleichzeitig auch modernste Möglichkeiten für den strategischen Handel auf dem Kryptomarkt.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/youhodler-beschleunigt-die-entwicklung-von-web3-fintech-mit-der-bevorstehenden-integration-von-universal-money-addresses-uma-in-partnerschaft-mit-lightspark-302082084.html