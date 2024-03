Peking, 6. März 2024 (ots/PRNewswire) - Shan Zenghai, Abgeordneter des 14.

Nationalen Volkskongresses (NVK) und Ingenieur mit einer nationalen

Auszeichnung, hat sich gut auf die diesjährigen zwei Tagungen vorbereitet, die

jährliche Zusammenkunft von Chinas oberstem Gesetzgeber und oberstem politischen

Beratungsgremium.



Er hat ein Foto mitgebracht, das den weltgrößten Geländekran zeigt, der von der

Xuzhou Construction Machinery Group entwickelt wurde, bei der Shan, ein Mitglied

der Delegation der ostchinesischen Provinz Jiangsu, als Chefingenieur

beschäftigt ist.





Shans Leidenschaft für Innovationen hat ihn im vergangenen Jahr zu noch mehrDurchbrüchen getrieben: 46 unabhängig entwickelte Schlüsselkomponenten und über10 bahnbrechende Produkte.Laut Shan wurde seine Leidenschaft durch den chinesischen Präsidenten Xi Jinpinginspiriert, der bei den Beratungen der Delegation auf den beiden letztjährigenTagungen die Rolle der technologischen Innovation für die hochwertigeEntwicklung des Landes hervorhob.Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte entsprechend den lokalenBedingungenXi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen ParteiChinas und Vorsitzender des Zentralen Militärausschusses ist, bekräftigte amDienstag in Gesprächen mit Gesetzgeberkollegen aus Jiangsu die vorrangigeAufgabe einer qualitativ hochwertigen Entwicklung und rief dazu auf, mehrAnstrengungen zu unternehmen, um neue hochwertige Produktivkräfte entsprechendden lokalen Bedingungen zu entwickeln und stärkere Anreize zur Förderung vonInnovationen zu schaffen.Als einer der Motoren des chinesischen Wirtschaftswachstums hat sich Jiangsu zueinem Vorreiter bei den Modernisierungsbemühungen des Landes entwickelt. Im Jahr2023 wird das BIP von Jiangsu 12,82 Billionen Yuan (1,78 Billionen US-Dollar)erreichen, was einem Anstieg von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Xi forderte die Provinz auf, die Bemühungen um die Bildung von Clusternstrategischer, aufstrebender Industrien mit internationaler Wettbewerbsfähigkeitzu beschleunigen und eine wichtige Front für die Entwicklung neuer, qualitativhochwertiger Produktivkräfte unter der Führung wissenschaftlicher Innovation zuwerden.Er rief die Provinz außerdem dazu auf, einen größeren Beitrag zur integriertenEntwicklung des Wirtschaftsgürtels und des Deltas des Jangtse-Flusses zuleisten.Vertiefung der Reformen, um Impulse für eine hochwertige Entwicklung zu gebenWährend der Gruppendiskussion wies Xi darauf hin, dass wichtige Maßnahmen zurweiteren Vertiefung der Reformen geplant werden müssen, um die Entwicklung aufhohem Niveau und die Modernisierung Chinas weiter voranzutreiben.China strebt ein BIP-Wachstum von rund 5 Prozent im Jahr 2024 an. Dieses Zielwurde gesetzt, nachdem die chinesische Wirtschaft im Jahr 2023 mit einemWachstum von 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr Solidität undWiderstandsfähigkeit bewiesen hat, wie aus dem Arbeitsbericht der Regierunghervorgeht, der dem nationalen Parlament am Dienstag zur Beratung vorgelegtwurde.In dem Bericht wird auch auf zahlreiche Schwierigkeiten und Herausforderungenbei der Erreichung der diesjährigen Ziele hingewiesen und erklärt, dassAnstrengungen unternommen werden sollten, um den politischen Fokusbeizubehalten, härter zu arbeiten und die konzertierten Bemühungen aller Seitenzu mobilisieren.Xi drängte auf eine Reform des Wissenschafts- und Technologiesystems sowie desBildungs- und Talentsystems, um die Blockaden zu beseitigen, die der Entwicklungneuer, qualitativ hochwertiger Produktivkräfte im Wege stehen. Zudem rief erdazu auf, die Privatwirtschaft und die privaten Unternehmen zu unterstützen unddie Belastung an der Basis zu verringern, um die Innovationskraft der Partei undder gesamten Gesellschaft zu fördern.