AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Tesla:

"Bitter, dass man das immer wieder betonen muss: Gewalt ist kein legitimes politisches Mittel - und dabei spielt es keinerlei Rolle, welche Motive dahinterstehen. Der Brandanschlag auf die Stromversorgung der Tesla-Fabrik zeigt, welches Gewaltpotenzial auch in der linksextremistischen Szene steckt. Wer das verharmlost, verliert viel an Glaubwürdigkeit, wenn es um die absolut berechtigte Forderung geht, der massiv wachsenden Gefahr durch den Rechtsextremismus in Deutschland mit aller Macht entgegenzutreten."/DP/jha