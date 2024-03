ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel von 38 auf 46 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen für das zweite Halbjahr des Halbleiterkonzerns sehe er durch eine positive Präsentation des Finanzchefs untermauert, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem rechne er mit einer etwas stärkeren Erholung in der zweiten Jahreshälfte und verschiebe den Bewertungszeitraum für die Aktie um ein Jahr in die Zukunft./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 05:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 05:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 40,86EUR auf Tradegate (06. März 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 38

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m