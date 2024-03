Verdi-Warnstreik führt am Münchner Flughafen zu hunderten Ausfällen Der neuerliche Warnstreik des Lufthansa -Bodenpersonals zieht auch am Münchner Flughafen hunderte Flugausfälle nach sich. Die Flughafengesellschaft FMG erwartet den Ausfall von etwa 500 der ursprünglich geplanten 800 Flüge, wie ein Sprecher am …