FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rückkehr der Reiselust und höhere Ticketpreise haben der Lufthansa 2023 im Tagesgeschäft den dritthöchsten Gewinn ihrer Geschichte beschert. Weitere große Sprünge sind jedoch nicht in Sicht. Mitten im Streik des Bodenpersonals stellte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag in Frankfurt für das laufende Jahr lediglich ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau in Aussicht. Der Anstieg der Ticketpreise dürfte fürs Erste vorbei sein. Und so viele Tickets wie vor der Pandemie wird die Lufthansa auch 2024 noch nicht wieder anbieten. Die Aktionäre können sich jedoch wieder auf eine Dividende freuen.

Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten nur in den ersten Handelsminuten gut an. Die im MDax notierte Aktie legte im frühen Handel bis zu fast 1,8 Prozent zu, drehte aber schnell ins Minus. Zuletzt fiel der Kurs um rund ein Prozent auf 7 Euro. Trotz des Erholungsversuchs vom Vortag bleibt der im Februar gestartete Abwärtstrend damit intakt. Seit Jahresbeginn summieren sich die Verluste zudem auf rund 13 Prozent, was einen der hinteren Plätze im MDax bedeutet. Während die Lufthansa 2023 im Tagesgeschäft etwa so gut abschnitt wie von Analysten erwartet, fielen Überschuss und Dividende etwas niedriger aus als gedacht.